立法院新會期明開議／政院將推40項優先法案 盼速審2預算案

立法院新會期將在明（29日）開議，朝野陸續公布優先法案。據了解，行政院優先盼攸關穩定民生物價、電價及國防武器購置的今年度追加預算獲得支持，也期盼明年度中央政府總預算順利；此外，府院已盤點40項優先法案，涵蓋力挺育兒家庭、支持中小企業及加強防災與食安等面向。

政院人士指出，人口對策新戰略家庭支持篇的相關法案共8案全數為優先法案，包含性別平等工作法修正草案、就業保險法修正草案、房屋稅條例第5之1條與第6條修正草案、土地稅法第17之1條與第19條修正草案、陸海空軍軍官士官服役條例第29條與第61條修正草案、陸海空軍軍官士官任職條例第9之1條與第22條修正草案、志願士兵服役條例第6之1條、第16條修正草案，以及軍人保險條例修正草案。

另外，政院人士指出，政院也將通過修訂「中小微企業轉型升級發展條例」，預計8年投入1000億元資源，制度化全面支援國內中小微企業與新創團隊的轉型與發展。

其餘優先法案包括「證券交易稅條例」第2條之1修正草案，政院人士表示，這將延長停徵公司債、金融債券及被動式債券指數股票型基金（ETF）證券交易稅期間至2036年12月31日，並將主動式債券ETF納入停徵範圍；以及「國民體育法」修正草案，修正學校體育專章，新增適應運動、運動產業及運動文化專章，且明定公布不適任運動教練名單。

攸關食安的「食品安全衛生管理法」修正草案，也列為政院優先法案，盼藉強化食品業者自主管理、食品檢驗資訊通報義務、增訂重大食安事件下架依據及食安基金補助非違規業者下架費用；「災害防救法」修正草案也列優先法案，重點包含增列堰塞湖災害，且明定行政院設專責機關、公務機關置災防長等。

此外，社會救助法修正草案同步納入優先法案，重點為放寬人、籍合一申請限制，以及放寬就業不利處境者工作能力及收入認定，同時加強福利緩衝期及就業協助機制，並增訂實務給付專章。

政院人士說，除了歷次會期所提、目前仍待立法院審議的優先法案外，民國115年度追加預算、116年度總預算，也是重中之重。

行政院會8月通過「116年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，歲入與歲出皆編列3兆9266億元，其中明年度整體國防預算達1兆1225億元，首度突破兆元，逾GDP3%。總預算案中，普發現金編列2357億元，軍公教人員待遇調整經費編列392億元，是否能順利獲得在野支持，備受關注。

此外，行政院另於9月3日提出116年度追加預算案，歲出規模為6076.3億元，重點包含：一，穩定民生物價及電價，包括因應中東衝突民生安定措施以及增資中油公司所需的追加預算；二，調增老農津貼、國民年金與6大社福津貼給付，以及調增軍公教人員專業加給及主管加給，回溯自7月1日生效所需追加預算；三，提升防衛作戰能力之武器購製及戰鬥部隊加給需求等部分所需的追加預算。