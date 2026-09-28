快訊

不限用途貸款藏眉角！拿股票借錢前 先搞懂補錢紅線

亞運射擊／中華隊女團25公尺手槍奪銅！田家榛個人排第5下午續拚獎牌

南亞科擴廠傳棄雲林選屏東 張麗善：可見周春米比劉建國重要

聽新聞
0:00 / 0:00

立法院新會期明開議／政院將推40項優先法案 盼速審2預算案

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

立法院新會期將在明（29日）開議，朝野陸續公布優先法案。據了解，行政院優先盼攸關穩定民生物價、電價及國防武器購置的今年度追加預算獲得支持，也期盼明年度中央政府總預算順利；此外，府院已盤點40項優先法案，涵蓋力挺育兒家庭、支持中小企業及加強防災與食安等面向。

政院人士指出，人口對策新戰略家庭支持篇的相關法案共8案全數為優先法案，包含性別平等工作法修正草案、就業保險法修正草案、房屋稅條例第5之1條與第6條修正草案、土地稅法第17之1條與第19條修正草案、陸海空軍軍官士官服役條例第29條與第61條修正草案、陸海空軍軍官士官任職條例第9之1條與第22條修正草案、志願士兵服役條例第6之1條、第16條修正草案，以及軍人保險條例修正草案。

另外，政院人士指出，政院也將通過修訂「中小微企業轉型升級發展條例」，預計8年投入1000億元資源，制度化全面支援國內中小微企業與新創團隊的轉型與發展。

其餘優先法案包括「證券交易稅條例」第2條之1修正草案，政院人士表示，這將延長停徵公司債、金融債券及被動式債券指數股票型基金（ETF）證券交易稅期間至2036年12月31日，並將主動式債券ETF納入停徵範圍；以及「國民體育法」修正草案，修正學校體育專章，新增適應運動、運動產業及運動文化專章，且明定公布不適任運動教練名單。

攸關食安的「食品安全衛生管理法」修正草案，也列為政院優先法案，盼藉強化食品業者自主管理、食品檢驗資訊通報義務、增訂重大食安事件下架依據及食安基金補助非違規業者下架費用；「災害防救法」修正草案也列優先法案，重點包含增列堰塞湖災害，且明定行政院設專責機關、公務機關置災防長等。

此外，社會救助法修正草案同步納入優先法案，重點為放寬人、籍合一申請限制，以及放寬就業不利處境者工作能力及收入認定，同時加強福利緩衝期及就業協助機制，並增訂實務給付專章。

政院人士說，除了歷次會期所提、目前仍待立法院審議的優先法案外，民國115年度追加預算、116年度總預算，也是重中之重。

行政院會8月通過「116年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，歲入與歲出皆編列3兆9266億元，其中明年度整體國防預算達1兆1225億元，首度突破兆元，逾GDP3%。總預算案中，普發現金編列2357億元，軍公教人員待遇調整經費編列392億元，是否能順利獲得在野支持，備受關注。

此外，行政院另於9月3日提出116年度追加預算案，歲出規模為6076.3億元，重點包含：一，穩定民生物價及電價，包括因應中東衝突民生安定措施以及增資中油公司所需的追加預算；二，調增老農津貼、國民年金與6大社福津貼給付，以及調增軍公教人員專業加給及主管加給，回溯自7月1日生效所需追加預算；三，提升防衛作戰能力之武器購製及戰鬥部隊加給需求等部分所需的追加預算。

預算 立法院 政院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

選舉效應…朝野加碼老農津貼 盼速通過

立院新會期明開議／藍黨團拚普發1萬元年底三讀 盼最晚農曆年前發

柯志恩教師節願望：盼營養午餐專法、教師待遇條例新會期完成三讀

加班費比正課便宜…全教總籲建立課後照顧「鐘點費連動機制」

相關新聞

賴清德出席中科院民雄院區啟用 喊話立院通過600億國防追加預算

台灣無人機產業持續發展，中科院在嘉義縣民雄鄉打造航太園區，東側院區歷時3年完工，賴清德總統今天參加啟用典禮，視察中大型無人機系統整合測試棚廠，同時為西側無人機產業園區動土，呼籲立法院盡速通過國防追加預算600億元，推動國內無人機產業發展。

立院新會期明開議／藍黨團拚普發1萬元年底三讀 盼最晚農曆年前發

立法院新會期明天開議，總統賴清德喊出2027年全民普發現金1萬元，隨選舉白熱化，普發現金也成新會期朝野攻防焦點。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，新會期擬將普發現金2萬元列為優先民生法案，力拚今年底先發1萬元、明年再發1萬元。提案立委羅明才表示，只要立法院順利通過，時程上都來得及，希望今年就能完成發放，最晚也應趕在農曆年前。

沒監委協查研究費照發 賴士葆：兩個月花500萬全院打蔣

監察院8月1日起進入空窗期，全體職員仍領取每月4000元至8000元協查研究費。國民黨立委賴士葆表示，監察院這兩個月最忙的，就是忙著查台北市長蔣萬安的兒子，花近500萬全院上下一起研究，究竟是虛領浮報，還是全院打蔣，監察院得說清楚講明白。

立院新會期明開議／羅智強嘆史上最糟教權處境 將力推2大修法護教權

今天適逢教師節，國民黨立委羅智強表示，立法院新會期明（29日）開議，新會期將持續推動教育改革，除要求修正「教師法」，比照日韓強化教權保障，也將力推「學校午餐及飲食教育條例草案」（營養午餐專法），並說民眾黨也將營養午餐專法列為新會期優先法案，藍白將共同推動完成「最後一哩路」。

立院新會期明開議／監委同意權投票成焦點 藍白黨團不排除全面封殺

立法院新會期明天開議，屆時將邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，隨後進行監察院人事同意權案記名投票表決。針對監察院人事同意權案，國民黨團並未預設投票結果，僅說將會從嚴審查嚴格把關；民眾黨團則表示，會逐一檢視所有監委被提名人，但強調「廢除監察院」的主張沒有變過。

教師節提教師困境 朱立倫：待遇要合理、人力要補足、減少行政工作

今天教師節，曾在大學教書的國民黨前主席朱立倫透過臉書指出，教師節不能只說「老師辛苦了」，呼籲教師待遇要合理，缺的人力要補足，重複的行政工作要減少；處理校園爭議，也要守住學生權益與教師專業，讓學校有能力解決問題，不是任由信任一點一點流失。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。