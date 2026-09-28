柯志恩教師節願望：盼營養午餐專法、教師待遇條例新會期完成三讀

今天適逢教師節，有26年第一線教學經驗的國民黨立委柯志恩表示，立法院新會期明天開議，她期待「營養午餐專法」及「教師待遇條例」修法能在新會期完成三讀。「營養午餐專法」應完善營養師、廚務人員等專業人力的權責與保障；「教師待遇條例」則應解決鐘點費長期未納入常態薪給體系，以及不同學校、縣市規範不一等問題，讓教師獲得保障。

柯志恩表示，「營養午餐專法」目前仍有部分條文待朝野協商，重點包括營養師、廚務人員及午餐執行秘書的任用、工作權責與權益保障。學校午餐不只是供餐問題，更涉及學生的營養、衛生、安全與飲食教育，相關專業人力必須有明確且完整的制度支持。

另一方面，柯志恩指出，「教師待遇條例」自2015年實施以來，鐘點費長期未被納入常態薪給體系，造成公私立學校差異，也使課後輔導、課後照顧、學習扶助及寒暑假學藝活動等課餘鐘點費規範不一。教師的實際勞動不應因學校類型、縣市或課程名稱不同而受到差別待遇，應儘速透過修法建立一致、合理且公平的保障。