快訊

葉宏蔚、詹又蓁混雙4強止步 台灣亞運羽球一銅作收

高雄鳳山歇業SPA館喋血釀1死2傷慘劇 死者生前負傷逃百公尺畫面曝

俞大㵢受訪CBS：籲美盡快交付對台軍售 秀飛虎隊照片糾正川習歷史觀

柯志恩教師節願望：盼營養午餐專法、教師待遇條例新會期完成三讀

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委柯志恩表示，她期待「營養午餐專法」及「教師待遇條例」修法能在新會期完成三讀。聯合報系資料照
國民黨立委柯志恩表示，她期待「營養午餐專法」及「教師待遇條例」修法能在新會期完成三讀。聯合報系資料照

今天適逢教師節，有26年第一線教學經驗的國民黨立委柯志恩表示，立法院新會期明天開議，她期待「營養午餐專法」及「教師待遇條例」修法能在新會期完成三讀。「營養午餐專法」應完善營養師、廚務人員等專業人力的權責與保障；「教師待遇條例」則應解決鐘點費長期未納入常態薪給體系，以及不同學校、縣市規範不一等問題，讓教師獲得保障。

柯志恩表示，「營養午餐專法」目前仍有部分條文待朝野協商，重點包括營養師、廚務人員及午餐執行秘書的任用、工作權責與權益保障。學校午餐不只是供餐問題，更涉及學生的營養、衛生、安全與飲食教育，相關專業人力必須有明確且完整的制度支持。

另一方面，柯志恩指出，「教師待遇條例」自2015年實施以來，鐘點費長期未被納入常態薪給體系，造成公私立學校差異，也使課後輔導、課後照顧、學習扶助及寒暑假學藝活動等課餘鐘點費規範不一。教師的實際勞動不應因學校類型、縣市或課程名稱不同而受到差別待遇，應儘速透過修法建立一致、合理且公平的保障。

營養午餐 柯志恩 教師節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

加班費比正課便宜…全教總籲建立課後照顧「鐘點費連動機制」

教長談行政減量 國教盟籲公布可驗收進度：教師節禮物要有制度支持

批中央丟包教師荒給地方 民眾黨拋定期審議薪資等4解方

開學近1個月仍缺師 教團籲正視「荒唐、慌張、荒漠化」國家級體制危機

相關新聞

立院新會期明開議／藍黨團拚普發1萬元年底三讀 盼最晚農曆年前發

立法院新會期明天開議，總統賴清德喊出2027年全民普發現金1萬元，隨選舉白熱化，普發現金也成新會期朝野攻防焦點。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，新會期擬將普發現金2萬元列為優先民生法案，力拚今年底先發1萬元、明年再發1萬元。提案立委羅明才表示，只要立法院順利通過，時程上都來得及，希望今年就能完成發放，最晚也應趕在農曆年前。

柯志恩教師節願望：盼營養午餐專法、教師待遇條例新會期完成三讀

今天適逢教師節，有26年第一線教學經驗的國民黨立委柯志恩表示，立法院新會期明天開議，她期待「營養午餐專法」及「教師待遇條例」修法能在新會期完成三讀。「營養午餐專法」應完善營養師、廚務人員等專業人力的權責與保障；「教師待遇條例」則應解決鐘點費長期未納入常態薪給體系，以及不同學校、縣市規範不一等問題，讓教師獲得保障。

洋流是給綠營翻轉機會 還是給藍營團結理由？

台北市長選戰，民進黨及其支持者不斷炒作「洋流」，稱其候選人沈伯洋引起的風潮，已經不下於過去韓國瑜掀起的「韓流」。對於這種說法，多數人覺得誇張；但實際上，從「韓流」的歷程來看，這樣的類比未必全然無據，只是韓流分成兩個時期，一是韓國瑜競選高雄市長期間，二是他代表國民黨參選總統期間，到底「洋流」和哪個「韓流」比較像？而這樣的類比一旦成真，對民進黨的選情真的是加分嗎？結果可能和想像的不太一樣。

績效墊底的監委連開會都不來「提案多也不一定最優秀」

立法院將於9月29日行使第七屆監委同意權，在提名名單仍是一片「綠油油」的情況下，要通過藍白掌握多數的立法院考驗困難重重。同樣被質疑「綠油油」的第六屆監委，堪稱歷屆監委爭議最大的一屆，但這屆監委表現如何，仍是各說各話。 為此聯合報規畫專題報導，從實際數據解析第六屆監委，並與過去監委表現比較，檢視第六屆監委被外界質疑「績效不佳」是否有道理，並作為在相同邏輯下提名第七屆監委到底應不應該讓其過關的參考。

賴總統向全國教師致謝：會持續傾聽教育現場聲音 讓教師安心教學

今天是教師節，賴清德總統在臉書發文向老師們表達謝意，指政府會持續傾聽教育現場的聲音，改善教學環境，讓老師獲得應有的尊重與支持，安心投入教學。

監察院停擺仍照領協查研究費 一年3000萬誰都拿得到

第六屆監察委員任期雖已於7月31日全數屆滿，第七屆監委同意權必須到9月29日才會投票。然而，本報調查發現，雖然在野黨僅保留財產申報、人事費等基本業務經費，但在監院8月起已無監委、實際調查工作停擺情況下，監察院職員工上自公務員，下至技工、司機，每月仍持續領取一筆「職工協查研究費」，今年8月，還是發放244萬元。「沒有調查案卻發協查研究費」，成為爭議話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。