立院新會期明開議／藍黨團拚普發1萬元年底三讀 盼最晚農曆年前發

立法院新會期明天開議，總統賴清德喊出2027年全民普發現金1萬元，隨選舉白熱化，普發現金也成新會期朝野攻防焦點。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，新會期擬將普發現金2萬元列為優先民生法案，力拚今年底先發1萬元、明年再發1萬元。提案立委羅明才表示，只要立法院順利通過，時程上都來得及，希望今年就能完成發放，最晚也應趕在農曆年前。

國民黨立委羅明才、李彥秀、鄭正鈐、游顥、林沛祥等23人於上會期提出「因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」，主張全民普發1萬元，上會期已經立法院會同意付委審查。國民黨有中常委建議，黨團應將該提案於新會期自委員會抽出逕付二讀，直接表決，加上政府普發現金1萬元，共2萬元。

針對國民黨團擬將普發現金列為優先法案，傅崐萁表示，超額稅收應還稅於民，今年超收就應今年發放，不能拖到明年，因此普發2萬元較為合理，且應力拚今年底前完成，而非等到農曆年前。若有必要，黨團將透過逕付二讀方式，加速完成三讀。此外，明年若再有超額稅收，待約8月金額較明朗後，國民黨團將再提出特別條例，推動普發現金。

立委李彥秀表示，國民支援金與行政院預計明年以經濟成果共享名義普發現金，本質不同、也不衝突。近期國際原油價格飆漲，通膨持續侵蝕民眾荷包，台灣消費者物價指數（CPI）已連續4個月突破2%警戒線，租金、外食費漲幅更屢創新高，民眾體感通膨早已爆表，對年輕人及弱勢族群衝擊尤其明顯，也影響民生消費意願，為振興經濟、改善民眾生活，對的事情就應該立刻來做。

羅明才表示，他今年5月已提出發放國民支援金的特別條例，已交付委員會審查。財政部過去普發現金的執行獲得高度滿意，無論流程、經驗或技術都沒有問題，只要立法院順利通過，時程上都來得及。他希望今年就能完成發放，最晚也應趕在農曆年前，「左邊口袋放一萬，右邊口袋放一萬，天天快樂常相伴。」