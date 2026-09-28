賴總統向全國教師致謝：會持續傾聽教育現場聲音 讓教師安心教學

今天是教師節，賴清德總統在臉書發文向老師們表達謝意，指政府會持續傾聽教育現場的聲音，改善教學環境，讓老師獲得應有的尊重與支持，安心投入教學。

賴總統說，今天是教師節，他要向全國每一位老師，表達最深的感謝。

賴總統說，老師每天站在教育第一線，陪伴孩子學習與成長。當孩子遇到困難或迷惘時，老師的提醒和引導都可能影響他們往後的人生。

賴總統表示，師資短缺、親師溝通、學生輔導及行政事務負擔，讓老師承受不少壓力。進入人工智慧時代，教學現場也面臨新的課題。

賴總統指出，教育部已啟動「AI人才方舟計畫」，從今年到2029年將投入117.55億元，支持教師提升數位與AI教學專業，打造中小學AI學習環境。

他表示，科技能讓教學更有效率，但老師對孩子的理解與陪伴，仍是教育中無可取代的力量。政府會持續傾聽教育現場的聲音，改善教學環境，讓老師獲得應有的尊重與支持，安心投入教學。「謝謝所有老師為孩子付出的心力。祝大家教師節快樂！」