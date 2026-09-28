民進黨40週年／說好自己的故事 找回政黨價值的感動與理解

民進黨創黨40週年，對於成長在民主自由環境的年輕世代而言，民進黨不只是爭取民主的「黨外運動政黨」，而是長期執政的重要政治力量。多位年輕幕僚、國會助理、研究生認為，民進黨若想持續與年輕人對話，必須重新說好自己的歷史故事，讓年輕世代理解民進黨40年發展軌跡如何貼合台灣的民主化歷程，絕不是停留在選舉動員與政治攻防。

中央社針對民進黨創黨40週年規劃系列專題，訪談9位1997年至2003年出生的跨黨派幕僚、在學研究生、獨派青年及前國會助理，了解年輕世代如何看待40歲的民進黨，以及這個政黨未來如何與年輕世代建立更深層的連結。

●了解爭取民主的歷程 有感動才有認同

多位受訪者不約而同提到，雖然民進黨在台灣民主化過程中扮演重要角色，但對年輕世代而言，這段歷史僅是課本上的名詞，而非具有情感連結的共同記憶。

一位曾在立法院及政府單位工作的幕僚認為，「歷史」是政黨最重要的品牌資產之一，相較於擁有完整歷史敘事的國民黨，民進黨對自身黨史的整理、保存與傳承仍有進步空間。許多年輕黨工或政治工作者進入體系後，對黨外運動、美麗島事件、台灣民主化等歷程的理解，仍相當有限，欠缺完整且系統性的學習機會。

他說，當年輕人不了解政黨為何而存在，認同感就只能建立在政治人物個人魅力或選舉輸贏上，而非政黨價值與理念。長期而言，對任何政黨都不是健康的發展模式。

這群不到30歲的受訪者，分享在求學階段接觸的歷史教育，與進入社會後實際認識到的台灣民主發展歷程，存在相當的落差。他們一致認為，若無法理解前人爭取言論自由、集會結社與民主選舉的努力，難以真正體會當前民主制度的珍貴。

●從社區走讀出發 連結在地傳承歷史

「關鍵不在灌輸，在於創造接觸與理解的機會」，年輕世代認為，這是認識40歲民進黨最好的方式。

一位專注轉型正義議題的前立委助理建議，從地方歷史出發，透過社區走讀、地方文史活動或人權教育推廣，讓年輕人認識民主發展與在地故事的連結。例如國家人權博物館推動的人權故事巡迴活動，就是「將抽象歷史轉化為具體經驗」一項不錯的嘗試。

不過，他也提醒，活動推廣不宜流於政治宣傳。台灣社會對國家認同與歷史詮釋本就存在多元觀點，民進黨若要與年輕人對話，重要的是提供理解歷史的機會，而非要求一致的答案。

●擺脫網路焦慮 重建公共政策論辯風氣

除了歷史傳承，民進黨近年與年輕人的溝通方式，也受到關注。

多位負責網路社群經營的國會幕僚觀察，當前社群媒體主導政治傳播，政黨與政治人物為了爭取流量，論述愈來愈簡化、情緒化，公共議題容易被壓縮成對立與標籤。他們擔心，若政治始終圍繞短影音、口號與衝突，年輕人將更難接觸政策討論與制度思考。

一位有選戰經驗的國會幕僚形容，部分政治人物彷彿罹患「社群焦慮症」，過度在意流量與聲量，導致公共議題被簡化成口水戰。若民進黨希望持續吸引年輕支持者，應重新建立實質討論公共政策、國家發展與民主價值的溝通平台，而不只是追逐網路熱度。

●地方蹲點深入基層 夯實國際敘事論述

民進黨從地方起家，但多位受訪者觀察，年輕世代政治工作者與基層社會的距離，已逐漸拉大。

多位中南部民進黨立委助理建議，黨中央除了培育政策與技術人才，也應建立鼓勵年輕幕僚赴地方蹲點、參與基層公共事務的機制。透過實際接觸地方需求與社區網絡，不僅有助於形成貼近民意的政策，也能讓年輕世代重新理解民進黨早年從地方累積力量的發展路徑。

有了堅實的地方認同，民進黨更應放眼國際。參與民進黨青年營隊的年輕世代受訪者認為，民進黨應建立更完整的國際敘事能力。不但能清晰向國際社會說明台灣處境，也讓海外更了解台灣民主發展歷程與政黨角色，型塑更具說服力的國際論述。

●看懂民主制度與邏輯 方能鞏固深化民主

一位資歷5年的民進黨立委助理說，台灣自1996年總統直選至今僅30年，仍屬相當年輕的民主國家。對民進黨而言，創黨40週年不只是回顧歷史的時刻，也是思考如何深化民主文化、提升公民參與的關鍵時刻，讓更多年輕人理解制度、投身公共事務。

他認為，當年輕世代能看懂民主制度、理解運作邏輯，建立能監督政府、參與政治的自信，台灣民主才可能持續深化。這或許也是40歲的民進黨在邁入下一個40年之際，最重要的課題之一。