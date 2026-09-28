冷眼集／根正苗「綠」 能超然查案？

立法院廿九日將行使第七屆監委同意權投票，攤開名單來看，第七屆監委被提名人與第六屆監委高度相似，從前綠委、前綠營政務官、黨產會專委到民進黨廉政會主委，擺明了還是綠營背景者占多數，個個「根正苗綠」，是否能獨立超然行使監察權，得打上很大問號。

綜觀第六屆監委總體表現，監院對諸多社會矚目案件如疫苗案、超思雞蛋案等都輕輕放下，通過彈劾的中央級別政務官更是屈指可數；質的部分禁不起檢驗，量的部分更是較第五屆監委全面下滑。在任期屆滿前夕，甚至替大同炒股案主嫌鄭文逸平反，連裁罰僑委會委員長徐佳青違反利益迴避，都以「目前沒有監委、無法公告廉政專刊」當理由拖延公告，自毀所剩不多的公信力。

個別監委表現也實在不能讓人苟同。「躺平監委」、「灌水監委」、「公務員守護神監委」充斥。

第七屆準監委不但延續相同邏輯提名，而且幾乎是「反淘汰」，被提名續任者，績效比總平均還糟，如何期待第七屆監委表現會改善？

立院前陣子審議年度總預算，在野黨立委堅持刪減監院預算，主要理由之一正是監院早已沒了中立性，被執政黨「武器化」，如今看來明年度監院預算也有嚴加把關必要；新一屆監院人事案同意權投票在即，要重建監院公信力，恐怕還得從嚴審監委名單做起。如果這分名單立委投得下同意票，那立法院才是真的失職。

民進黨台北市長參選人沈伯洋最近推出「市長你給我聽好了」，宣稱要即時反映人民心聲，但本該扮演人民心聲最後一道防線的監察院，卻該查的不查、該辦的不辦，碰到綠色權貴就裝聾作啞；民眾現在恐怕更想說的是：「監察院，你給我聽好了。」