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調查報導／慘不忍睹 王榮璋多項墊底

聯合報／ 記者李光儀／調查報導
王榮璋是現任監察委員兼人權委員，同時也被提名續任監委及監院副院長。聯合報系資料照
王榮璋是現任監察委員兼人權委員，同時也被提名續任監委及監院副院長。聯合報系資料照

第六屆監委整體查案數字不如四、五屆，且本報調查發現，個別監委表現落差也非常大，高低落差甚至可達到將近廿倍。而在參與調查報告、糾正案和彈劾案拿下「三項墊底」的，正是被提名續任、且被提名為監察院副院長的王榮璋。而且從統計看來，被提名續任的監委，表現反低於所有監委平均值。

蔡崇義調查報告最多

其中第六屆監委參與的調查報告，最多產的是蔡崇義，總共有二三九案。除此之外，蔡崇義參與的處分案，包括彈劾、糾正和糾舉案，總計達一五四案，也是廿六位監委最多。其餘王幼玲、葉大華、王美玉和王麗珍，參與的處分案總計也都超過百案。

但相對於此，王榮璋在第六屆監院表現只能用「慘不忍睹」形容。其所參與的調查報告只有廿八案，且和倒數第二名呈現「斷崖式差距」；彈劾案二案、糾正案六案，合計八個處分案，等於平均一年只參與一點三個處分案，和其他監委也有明顯差距。

林盛豐只參與3彈劾案

其他參與處分案較少的，還有林盛豐的廿六案、鴻義章的廿八案、蘇麗瓊的卅二案，以及賴振昌的卅四案。除了這五名監委，還有林文程、施錦芳、范巽綠、蕭自佑和田秋堇等監委，參與的彈劾案都不到十案。其中林盛豐只參與三個彈劾案，蘇麗瓊、范巽綠四案，施錦芳、賴振昌五案，都是平均一年不足一案。

任人權委員不影響查案

至於擔任人權委員是否影響查案？從數據來看不然。第六屆監委平均每人參與的調查報告為一三六點九二件，彈劾案為十五點三八件，糾正案則為四十七點四六件。而人權委員參與的調查案，平均每人為一三三件，彈劾案為十五件，糾正案為四十八點三三件，兩者相差無幾，其中人權委員參與的糾正案數，甚至略高於總平均值。

第六屆監委中共有七人被提名續任，這些監委被提名續任是否與「查案表現較好」有關？答案相反。被提名續任的七位監委平均參與調查案一二九點二九件，彈劾案十二點七件，糾正案四十五點四三件，三項指標都低於平均值。

王榮璋 彈劾案 監委 監察院

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