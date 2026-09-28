監委定位錯亂 挨批球員兼裁判

前監委仉桂美表示，第六屆監委不但各項數據低，且糾正、彈劾案在人民陳情案中所占比率甚低。至於「委託調查」案遽增，除了灌水，仉桂美認為，也有「球員兼裁判」問題。

仉桂美表示，雖然監察法第卅條規定，「監察院於必要時，得就指定案件或事項，委託其他機關調查」，但大量浮濫適用，顯然和必要性原則不符，也背離憲法賦予監委調查權職守。而人民陳情後，監察函請被陳情機關處理，也未慮及球員兼裁判問題。

仉桂美說，第六屆監委是首度完全由民進黨政府提名，但民進黨政府光是對監察院定位的態度就十分錯亂，一方面主張廢監院，另一方面又大量提名意識形態親綠的監委，加上派出民進黨大老陳菊坐鎮監院，打從第六屆監委上任以來，就可預期這批監委不會扮演強力監督政府角色。

仉桂美說，國家人權委員會是另一項造成第六屆監委效能不彰的原因。人權會無糾正、彈劾權力，但人權會委員卻身兼監察委員，許多人權會的案子，最後又回到監院調查。不只監委在兩者間身分錯亂，監察院與人權會如何相互順暢運作都有問題，監院本身查案量能也受到影響。

仉桂美說，第六屆監委有七人被提名續任，當然有必要檢視任內表現，防疫快篩試劑採購案、「超思」進口雞蛋採購案、新竹市長論文抄襲案等，監院幾乎都是重重舉起、輕輕放下，甚至只是礙於輿論壓力才立案調查，這些表現，相信人民都看在眼裡。