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調查報導／王幼玲領銜調查案最多 蕭自佑吊車尾

聯合報／ 記者李光儀／調查報導
第六屆監委調查領銜數最多的是王幼玲。聯合報系資料照
第六屆監委調查領銜數最多的是王幼玲。聯合報系資料照

第六屆監委表現有好有壞，不過監院的調查案大多是多人同查、一起掛名，主導的監委，通常是在調查報告和處分暗中掛名的監委。因此「掛名」的監委，未必代表「辦案數量多」，案件是否領銜，也是衡量其表現的重要指標。進一步分析數據可發現，不少監委「掛名」案件雖多，但領銜案件卻很少，就是「灌水」。

扣除少數列為機密未公開案件，調查報告領銜最多的，是王幼玲的一一一案，其次是蔡崇義的一一○案。這兩人也是領銜調查案「唯二」破百的監委。而參與調查案最少的王榮璋，反而不是「領銜調查案」最少的，吊車尾的是蕭自佑才是，僅有十一案；其餘領銜調查案較少的，還有王榮璋的十四案和郭文東的廿案。

監委蕭自佑調查領銜十一案最少。聯合報系資料照
監委蕭自佑調查領銜十一案最少。聯合報系資料照

林國明領銜比率居冠

在領銜比率方面，於二○二四年八月辭職的林國明，參與的調查案有高達七成是由他領銜，高居所有監委之冠；其餘施錦芳、葉大華、田秋堇、紀惠容的調查報告領銜率，也都在五成以上。領銜案吊車尾的蕭自佑，領銜率近一成，居監委之末；其餘郭文東、王麗珍和林郁容，領銜的比率也都不到兩成五。

葉大華領銜糾正案多

在糾正案部分，以葉大華的六十五個領銜案最多，占其參與糾正案七成，比率是監委之冠。相較於此，林郁容領銜的只有三案，甚至比王榮璋還少，僅占其參與案件一成多，位居所有監委之末。其餘郭文東、蕭自佑、張菊芳和王麗珍，領銜糾正案比率都不到兩成五。

在二○二二年行政院前發言人陳宗彥彈劾案未成立後，監察院因應外界壓力，決定公布彈劾案的決定書。此之後四年間成立的一百多個彈劾案中，多數是「全數通過」，但也有五十二個彈劾案有監委投下不成立票，未達成彈劾共識。

林郁容反對率達七成

其中投下不成立票次數最多的，正是領銜糾正案數最少、比率最低的林郁容，總計投下十七次不成立票。且因林郁容也只在廿四案參與表決，也就是說他在彈劾通過的案件中，表態反對彈劾的比率高達七成，堪稱「公務員守護神」。對成立的彈劾案投下不成立票次多的是施錦芳，總計為十五次；再其次是鴻義章的十三次。

二○二五年外交部官員陳家彥權勢性騷案、南澳鄉長李勝雄言語性騷擾下屬案、宜蘭地方法院法官張軒豪在辦公室飲酒嚴重酒駕案，林郁容和鴻義章都聯手投下不成立票。另外，鴻義章在二○二四年駐南非代表處副參事呂志堅性騷女下屬案、駐泰代表莊碩漢性騷擾女部屬案，二○二三年兩次大停電案針對台電的彈劾案，都「獨力一人投下不同意票」。

王榮璋 監委 監院

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對於第六屆監委個別表現落差大，績效好壞的前監委都有話說。在各項指標都名列前茅的前監委王美玉認為，「專注在特定領域的監委」，多半有一定查案績效，如查案量最多的蔡崇義是法官背景，在司法及獄政委員會就投入較多案件；王幼玲、葉大華等則是社福背景，也較多這類型案件。也有不具名的前監委認為，第六屆監委績效不佳和監察院前院長陳菊的作風有關。

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第6屆緊委查案量高？「委託調查」灌水

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調查報導／幾近滿編 第6屆監委績效指標後段班

第六屆監委自提名起，就充滿爭議，任期間也發生過諸多事件遭外界質疑，從數據來看，第六屆監委整體表現與過去有明顯落差。比起第四屆監委一開始就少了四人、第五屆監委少了超過三分之一，近乎滿員的第六屆監委各項指標都落後，更令人質疑這屆監委的「績效」。

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