民進黨高市黨部喜迎40周年黨慶 主委黃捷預告送沈伯洋應援徽章

民主進步黨明天創黨滿40周年，高市黨部主委黃捷與市長參選人賴瑞隆合體宣傳，預告明天到市黨部參與「DPP 40生咖」慶生活動，有機會獲得台灣之盾刺繡臂章、隆雄賀應援貼紙、沈伯洋應援徽章與捷沛主委閃卡等限量生日小禮。

立委黃捷與賴瑞隆今天率黨籍議員及議員參選人為明日活動宣傳，公布高雄市黨部明天將推出慶生活動，若現場打卡、寫祝福卡或穿應援球衣，有機會獲得隆捲風「隆雄賀」及洋流徽章跟貼紙及閃卡等限量生日小物。

針對沈伯洋此次所帶來的洋流風潮。黃捷分享，她與沈伯洋及吳沛憶是立法院的好戰友，很久以前就有透過「加開零食會」網路節目，每周跟大家分享立法院進度。

黃捷說，她所認識的沈伯洋沒有改變過，總是用行動參與第一線民主行動，是在地台北人，對台北市政非常了解，所以這一波洋流是一個從下而上的力量，希望有更多人因為這個洋流認識沈伯洋；洋流在北、隆捲風在南，同時掀起全台灣的民主熱潮。

賴瑞隆也被媒體問及「洋流」會不會外溢到高雄？賴瑞隆表示，民進黨前輩40年前從黨外時代一路拚搏至今才有自由民主，沈伯洋曾與他一起在立法院拚搏，這次六都候選人幾乎都是幕僚世代，責任就是要承接前輩們的努力，守護他們犧牲生命、流血流汗所打下來的成果，相信這是他與沈伯洋及所有候選人共同的心情。

民進黨高雄市黨部主委黃捷與市長參選人賴瑞隆一起開記者會預告，為慶祝40周年黨慶，明天將贈送限量應援臂章、貼紙及閃卡。記者徐白櫻／攝影