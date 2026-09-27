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批民進黨雙標 國民黨：勿把中華民國當政治操作工具

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今天表示，川習會後對台軍售仍撲朔迷離，賴政府面對外交警訊，仍忙著雙標硬拗、大搞內宣。從兩岸對話、台美關係，到中華民國歷史，請民進黨停止雙重標準，正面回答國人的疑問。圖／國民黨提供
國民黨今天表示，川習會後對台軍售仍撲朔迷離，賴政府面對外交警訊，仍忙著雙標硬拗、大搞內宣。從兩岸對話、台美關係，到中華民國歷史，請民進黨停止雙重標準，正面回答國人的疑問。圖／國民黨提供

國民黨今天表示，川習會後對台軍售仍撲朔迷離，賴政府面對外交警訊，忙著雙標硬拗，大搞內宣。從兩岸對話，台美關係，到中華民國歷史，請民進黨停止雙重標準，正面回答國人的疑問。

國民黨指出，川習五個月內兩度會面，在高度競爭下談貿易，談安全，談危機管控。國民黨主席鄭麗文主張強化國防，恢復兩岸溝通，也曾主動表達與賴清德總統會面，未獲正面回應。美中都知道競爭不能沒有對話，台灣難道只能把自己鎖在對抗與敵意之中，賴清德不要再迴避朝野對話。

國民黨表示，賴清德未能過境美國本土，重要軍售延宕，媒體披露台灣官員被要求減少拜訪華府智庫，賴政府都未能清楚說明。如今外媒報導，北京可能在川習會要求停止對台軍售，引發台灣淪為談判籌碼的疑慮，外交部長林佳龍還在談共管中國。所謂台美關係史上最好，難道只是民進黨自我催眠式的外交大內宣。

國民黨指出，賴清德曾批評使用中華台北，代表附屬中國的一省；如今勞動部長洪申翰以相同名稱赴南京參加亞太經合會（APEC），卻強調沒有遭到矮化。國民黨用就是矮化，民進黨用就有尊嚴，前後矛盾，民進黨欠國人一個交代。

國民黨表示，陸委會說1945年與美國並肩作戰的是中華民國，但賴清德為何在抗戰勝利80周年時，只談二戰終戰，避談抗戰勝利，中華民國歷史不能隨政治需要切割，更不該遺忘犧牲奉獻的軍民。

國民黨指出，強化國防，也要促進對話，深化台美合作，也要以台灣自身利益為核心。面對快速變動的國際情勢，賴政府應主動提出降低台海風險，恢復兩岸溝通的具體方案。鄭麗文希望賴清德以台灣人民的安全與利益為念，設法打開兩岸對話的大門，為台灣爭取和平，降低戰爭風險。守護中華民國，保障台灣安全，為人民爭取和平，才是政府應負的責任。

中華民國 國民黨 政治操作 民進黨 川習會

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