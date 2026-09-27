對戰中國隊 蔣萬安秀Team Taiwan為中華隊加油：為台灣加油不該成禁忌

2026年愛知・名古屋亞運，今棒球項目由中華隊對戰中國大陸隊，由於近日有球迷幫中華隊加油，揮舞「Taiwan」字樣毛巾卻被工作人員制止；昨台日大戰前，場館入口更明令禁止攜帶「台灣國旗」進場，引發譁然。台北市長蔣萬安今臉書貼文喊話「為台灣加油，不該成為禁忌。」並大力幫中華隊加油。

「為台灣加油，不該成為禁忌。」蔣萬安今天在臉書表示，在愛知名古屋亞運棒球台灣對中國大陸之戰，場上的台灣選手全力拚戰，場邊的台灣球迷拿出印有「Taiwan」字樣的毛巾，為自己的選手加油，遭到制止。

蔣說，高喊「Team Taiwan」，是台灣球迷最直接的心情表達。中華隊選手在場上流汗拚戰，台灣球迷在場邊為台灣之光加油，這是最純粹的國民情感。「Taiwan」是我們的家，也是世界認識我們的名字。它不是政治禁忌，更不該被戴上有色眼鏡。

蔣萬安說，體育的舞臺，應該讓選手好好比賽、讓球迷好好加油，而不是讓政治凌駕運動。他之前就說過，「任何打壓台灣國際空間、限縮臺灣國際參與的行為，我都反對。」為台灣加油，不需要道歉；喊出「Taiwan」，不該成為禁忌。繼續為每一位在亞運賽場上奮戰的台灣選手加油！Team Taiwan，加油！