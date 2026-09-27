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旭日旗仍是海上自衛隊旗 但因軍國主義象徵近年爭議不斷

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
亞運中日大戰開打，主辦單位在觀眾入口擺出禁止觀眾攜入「中華民國國旗」與「旭日旗」告示。記者陳正興／攝影
亞運中日大戰開打，主辦單位在觀眾入口擺出禁止觀眾攜入「中華民國國旗」與「旭日旗」告示。記者陳正興／攝影

日本名古屋亞運宣告不得攜帶中華民國國旗與旭日旗入場，不准攜帶青天白日滿地紅旗入場是依循奧會模式。至於中央紅日略偏左，散射16道光芒的旭日旗，除了是日本帝國時代的海軍旗，至今仍是海上自衛隊隊旗。由於近年國際體育賽事常有日本觀眾攜帶旭日旗，引起其他國家觀眾抗議事件，亞運主辦單位乾脆禁止攜帶。

日本明治維新後，1870年制訂陸軍御國旗，在白底紅日的「日之丸」旗加上16道紅色光芒。1874年，旭日旗成為陸軍各聯隊隊旗，由天皇頒授。1889年，海軍開始使用旭日旗，但海軍版的紅日偏向旗桿側，陸軍版紅日在旗幟中央。

隨著日本帝國主義興起，旭日旗成為日軍侵略象徵，直到1945年戰敗投降。1954年日本政府成立自衛隊時，海上自衛隊維持使用舊帝國海軍的旭日旗，陸上自衛隊改用八道光芒、周邊金色的新版軍旗，新成立的航空自衛隊，隊旗與旭日全無關連。

海自艦艇平常將旭日旗當作艦艉旗，航行時升上桅杆頂，停泊時懸掛艦艉。至於艦艏旗是與國旗同款的日之丸旗。

自衛隊使用舊海軍軍旗，日本國內也有質疑，認為應一律改用日之丸旗。真正引發政治外交爭議的，是它出現在韓國等海外場合，或被一般民眾拿到體育場、政治活動使用。

2018年韓國濟州國際觀艦式，韓方要求參加軍艦只懸掛本國國旗與韓國國旗，等於禁止日本掛自衛艦旗，日方認為艦旗是依法懸掛，不能因主辦國要求降旗，放棄參加。自衛隊艦艇訪問其他國家港口，包括中國大陸，沒有引發那麼大的風波。

今年世界盃足球賽，6月21日日本對突尼西亞小組賽，日本球迷揮舞旭日旗，照片傳出後，在韓國與大陸引發強烈批評，認為是軍國主義象徵。

本圖可以清楚看到，自衛隊艦艇泊港時，艦艏旗為「日之丸」國旗，艦艉則是旭日旗。圖／海上自衛隊
本圖可以清楚看到，自衛隊艦艇泊港時，艦艏旗為「日之丸」國旗，艦艉則是旭日旗。圖／海上自衛隊

今年5月21日，海上自衛隊最上級護衛艦名取號交艦，在艦艉升起旭日旗。法新社
今年5月21日，海上自衛隊最上級護衛艦名取號交艦，在艦艉升起旭日旗。法新社

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