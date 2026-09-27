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陳佩琪有意開國際記者會申冤 柯文哲：這兩年她承受壓力很大

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
柯文哲對於陳佩琪準備開國際者會，指最近家人承受的壓力很大，這件事等她冷靜後再處理。記者蔡維斌／攝影
柯文哲對於陳佩琪準備開國際者會，指最近家人承受的壓力很大，這件事等她冷靜後再處理。記者蔡維斌／攝影

民眾黨前主席妻子陳佩琪日前在網路專訪，說她已準備開國際記者會，為柯文哲申冤。對此，柯文哲今天到雲林助選受訪表示，過去兩年家中經常接到法院和扣押的公文，對家人造成壓力實在太大「這件事讓她情緒穩定再處理」。國民黨雲林縣長參選人張嘉郡也陪同受訪。

針對柯案今天柯文哲受訪被問到，陳佩琪多次對外表達不滿，除指柯文哲整個人像失智老人，她更在政論節目聲稱，已準備開國際記者會為柯文哲申冤。

柯文哲今天上午到雲林斗六市，陪同無黨籍雲縣議員參選人王竣毅到西市場掃街拜票，被問及此事，他表示，兩年來對家人造成的壓力太大，特別最近幾乎每周都收到法院公文、執行署的扣押公文。搞得她心情非常不好、壓力很大，這件事讓她情緒穩定下來再處理。

陳佩琪 柯文哲 記者會 壓力

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