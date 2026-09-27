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日本亞運禁中華民國國旗與旭日旗 許宇甄：別拿國旗做政治秀

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
針對亞運台日棒球戰，場館入口張貼公告，將中華民國國旗與日本旭日旗並列，明文禁止攜入，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，看到這張公告真的很不是滋味。圖／許宇甄辦公室提供
針對亞運台日棒球戰，場館入口張貼公告，將中華民國國旗與日本旭日旗並列，明文禁止攜入，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，看到這張公告真的很不是滋味。圖／許宇甄辦公室提供

名古屋亞運場館入口張貼公告，將中華民國國旗與日本旭日旗並列，明文禁止攜入，國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，看到這張公告真的很不是滋味，我們愛棒球，也愛中華民國，到球場替中華隊加油，想帶著青天白日滿地紅的國旗，本來就是最自然的感情。

許宇甄指出，國際綜合賽事對旗幟有相關規定，中華隊長期受到奧會模式限制，這不是名古屋亞運才第一次發生。過去許多場合依規定或現場狀況處理，很少看到主辦單位把青天白日滿地紅直接印出來，貼上禁止攜入的公告。政府不能只說遺憾、抗議幾句就算了，應該把前因後果查清楚。

許宇甄表示，賴政府這幾年最大的問題，就是常把國內政治操作那一套帶到國際場合。外交不是衝一下再說，國際交往講究信用、默契與承諾。行政院長卓榮泰先前赴日觀看國際棒球賽所引發的爭議，政府應說清楚，是否曾與日方或相關單位有任何承諾與溝通，這次主辦單位為何選擇用如此直接的方式公告，不能讓台灣人民最後才發現，政府前面逞一時之快，後面讓國旗和球迷承擔代價。

許宇甄說，她愛棒球也愛中華民國，看到中華隊贏球會高興，看到青天白日滿地紅被畫上禁止符號，當然難過。國民黨團希望的很簡單，不要拿國旗做政治秀，更不要因為政府的莽撞與失信，讓國旗的空間愈走愈窄，我們要努力的，是讓中華民國走得出去，讓青天白日滿地紅有一天不再受限，堂堂正正飄揚在世界各地。

亞運 國旗 許宇甄 中華民國

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