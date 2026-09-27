林佳龍率企業團訪貝里斯、瓜地馬拉 將晉見兩國元首

外交部長林佳龍今天率企業代表團出訪中美洲友邦貝里斯及瓜地馬拉，將晉見貝里斯總督察芙拉、總理布里仙紐，及瓜地馬拉總統阿雷瓦洛，除視察兩國合作計畫成果，在瓜地馬拉也將與瓜國外長馬蒂內茲共同主持台瓜建交92週年慶祝酒會暨115年國慶活動。

外交部今天發布新聞稿表示，林佳龍於27日率領企業代表團一行前往貝里斯及瓜地馬拉訪問，期間將晉見貝里斯總督察芙拉（Froyla Tzalam）及總理布里仙紐（John Briceño），以及會晤外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca）等貝國政要。

在瓜地馬拉期間，林佳龍將晉見總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo），以及會晤外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martínez，另譯：馬丁涅茲）等瓜國重要官員，並與馬蒂內茲共同主持台瓜建交92週年慶祝酒會暨115年國慶活動。

爲實地瞭解與兩國合作計畫成果，外交部說明，林佳龍在貝里斯將視察聖佩卓醫院興建工程、「台灣加勒比海共榮學院」預定地及「50戶社會住宅計畫」，並與馮賽卡簽署聯合公報，以及外交人員訓練與交流合作協定。

在瓜地馬拉期間，林佳龍將主持瓜國外交部空間整修工程揭牌，以及瓜京國際機場監控暨緊急應變與事件管制中心啟用儀式，視察癌症專科醫院預定地，開啟多元領域的雙邊合作新篇章。

外交部提到，積極拓展台貝、台瓜的企業商機為此次出訪的重要目的，訪問團在貝、瓜兩國均將舉辦經濟合作會議暨企業媒合會，進一步擴大與貝、瓜產業合作及經貿交流，並透過邀請「美台商業協會（USTBC）」代表參團及與在地美國商會進行交流，促成台、美、友邦企業三方對接，建構民主商業堅實同盟。

外交部說，此次隨行的企業團由台灣綠能與智慧交通、AI數位與太空科技、生物科技、醫療健康、觀光旅遊及金融貿易等30餘人的企業代表組成，透過政府與民間攜手組成「新國際雁行聯合艦隊」，善用兩個友邦連結北美、拉丁美洲、太平洋與加勒比海的優越地理位置，在產業上透過彼此優勢互補、擴大合作，共同繁榮並深化歷久彌新的邦誼。