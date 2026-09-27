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林佳龍率企業團訪貝里斯、瓜地馬拉 將晉見兩國元首

中央社／ 台北27日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

外交部林佳龍今天率企業代表團出訪中美洲友邦貝里斯瓜地馬拉，將晉見貝里斯總督察芙拉、總理布里仙紐，及瓜地馬拉總統阿雷瓦洛，除視察兩國合作計畫成果，在瓜地馬拉也將與瓜國外長馬蒂內茲共同主持台瓜建交92週年慶祝酒會暨115年國慶活動。

外交部今天發布新聞稿表示，林佳龍於27日率領企業代表團一行前往貝里斯及瓜地馬拉訪問，期間將晉見貝里斯總督察芙拉（Froyla Tzalam）及總理布里仙紐（John Briceño），以及會晤外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca）等貝國政要。

在瓜地馬拉期間，林佳龍將晉見總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo），以及會晤外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martínez，另譯：馬丁涅茲）等瓜國重要官員，並與馬蒂內茲共同主持台瓜建交92週年慶祝酒會暨115年國慶活動。

爲實地瞭解與兩國合作計畫成果，外交部說明，林佳龍在貝里斯將視察聖佩卓醫院興建工程、「台灣加勒比海共榮學院」預定地及「50戶社會住宅計畫」，並與馮賽卡簽署聯合公報，以及外交人員訓練與交流合作協定。

在瓜地馬拉期間，林佳龍將主持瓜國外交部空間整修工程揭牌，以及瓜京國際機場監控暨緊急應變與事件管制中心啟用儀式，視察癌症專科醫院預定地，開啟多元領域的雙邊合作新篇章。

外交部提到，積極拓展台貝、台瓜的企業商機為此次出訪的重要目的，訪問團在貝、瓜兩國均將舉辦經濟合作會議暨企業媒合會，進一步擴大與貝、瓜產業合作及經貿交流，並透過邀請「美台商業協會（USTBC）」代表參團及與在地美國商會進行交流，促成台、美、友邦企業三方對接，建構民主商業堅實同盟。

外交部說，此次隨行的企業團由台灣綠能與智慧交通、AI數位與太空科技、生物科技、醫療健康、觀光旅遊及金融貿易等30餘人的企業代表組成，透過政府與民間攜手組成「新國際雁行聯合艦隊」，善用兩個友邦連結北美、拉丁美洲、太平洋與加勒比海的優越地理位置，在產業上透過彼此優勢互補、擴大合作，共同繁榮並深化歷久彌新的邦誼。

林佳龍 瓜地馬拉 貝里斯 外交部

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