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崔靜麟接史瓦帝尼大使 關友鈞任波士頓辦事處長
駐外人事異動，駐史瓦帝尼王國公使崔靜麟調升大使，外交部國會事務辦公室副執行長關友鈞調升駐波士頓辦事處長。外交官員指出，崔靜麟熟悉史國政情及雙邊交流，將持續推動「台灣產業創新園區」及戰略儲油槽等重點合作案。
駐史瓦帝尼王國大使梁洪昇今年7月離任，完成長達8年派駐史瓦帝尼的任務，期間協助總統賴清德赴史瓦帝尼國是訪問，8月退休並接受外交部長林佳龍頒贈「特種外交獎章」。行政院日前核定，由駐史瓦帝尼王國公使崔靜麟調升大使。
行政院也核定，國會事務辦公室副執行長關友鈞調升駐波士頓辦事處長，駐捷克代表處參事翁永輝調升駐德國副代表。
外交官員告訴中央社記者，崔靜麟長期參與台史雙邊合作，熟悉史國政情及雙邊交流，升任大使有助延續既有合作基礎。
該官員指出，崔靜麟在擔任公使期間，即參與相關合作推動，此次升任大使，將持續肩負深化台史邦誼、推動「台灣產業創新園區」（TIIP）及戰略儲油槽等重點合作案，也盼善用其既有駐地經驗與人脈，串聯能源、產業、醫療、農業及人才培育等領域資源，進一步拓展雙方產業及民間交流。
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