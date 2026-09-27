崔靜麟接史瓦帝尼大使 關友鈞任波士頓辦事處長

立法院將於9月29日行使第七屆監委同意權，在提名名單仍是一片「綠油油」的情況下，要通過藍白掌握多數的立法院考驗困難重重。同樣被質疑「綠油油」的第六屆監委，堪稱歷屆監委爭議最大的一屆。 第六屆監委自提名起，就充滿爭議，任期間也發生諸多選擇性辦案、濫用公務車，以及院長陳菊長期請假事件。聯合報從實際數據解析，發現第六屆監委與過去有明顯落差。而從個別監委表現看，更有許多監委形同「尸位素餐」，辦案效率極低。

2026-09-27 10:00