日本亞運將中華民國國旗與旭日旗並列 藍委：對我國侮辱性極強

名古屋亞運棒球賽前，球場入口處出現禁止觀眾攜入中華民國國旗與旭日旗告示。國民黨立委賴士葆批評，賴政府屢稱台日友好，面對國旗遭限制，卻不敢吭聲；國民黨立委廖偉翔說，友好應建立在對等尊重上，外交部與駐外單位應立即向主辦方嚴正交涉，捍衛國家尊嚴。

賴士葆表示，賴政府不斷強調台日關係多友好，但在台日棒球關鍵賽前，場館入口竟將象徵軍國主義的旭日旗與中華民國國旗同時並列為禁止攜帶入場，這對我國的侮辱性極強。賴政府迄今卻沒有任何抗議動作，遇到日本就變成軟腳蝦。

賴士葆指出，賴政府一再宣示要捍衛主權，卻對日本不友善的舉動，噤若寒蟬，不敢吭聲，著實令人瞧不起，賴政府應盡速硬起來，向主辦單位表達反對立場，要求其說明。

廖偉翔表示，中華民國國旗象徵兩千三百萬國人的尊嚴，在國際場合遭到不當限制，相信國人都無法接受。廖偉翔說，賴政府不斷強調台日關係緊密，但真正的友好必須建立在對等尊重之上；若連基本國家象徵都遭受到不合理對待，賴政府往後的外交政策勢必受到民意檢驗。守護國格絕不能退讓，外交部與駐外單位應立即向主辦方嚴正交涉，確保國家尊嚴在國際場域不受矮化，捍衛中華民國應有的尊嚴。