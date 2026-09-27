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副總統盼深化台美人才及新創交流 強化戰略夥伴關係

中央社／ 台北27日電

副總統蕭美琴今天為北美台灣科技年會攬才及新創活動致詞時表示，台灣正積極推動AI新十大建設，並持續深化台美人才及新創交流，而前瞻科技必須深植於自由、透明與民主等普世價值，讓台美戰略夥伴關係因此更加堅實。

總統府發布新聞，副總統今天凌晨以錄影方式為北美台灣科技年會（Taiwan Tech Summit）攬才及新創活動致詞指出，非常榮幸能在美國規模最大的台灣跨產業盛會「北美台灣科技年會」，以及「國際人才服務及延攬中心」2026年赴美攬才團（Talent Taiwan 2026US Outreach）和「國家新創品牌Startup IslandTAIWAN」的成果發表（Demo Day）活動中，向大家致意。

副總統說，為促進經濟成長，台灣正積極推動AI新十大建設。身為全球AI供應鏈的核心重鎮與卓越創新的最佳夥伴，台灣與美國科技界緊密合作，共創繁榮。今年政府帶領產官學研等各界赴美，共同深化台美人才及新創交流。台灣深信前瞻科技必須深植於自由、透明與民主等普世價值，而台美戰略夥伴關係也因此較以往更為堅實。

副總統表示，她要再次肯定北美台灣科技年會做為台美人才與企業堅實橋梁的貢獻，也感謝所有與會夥伴與代表們的努力。

蕭美琴 美國 台美

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