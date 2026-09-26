外交部：2758號決議未提及台灣 聯合國勿配合中國

中國近年持續擴張解讀聯合國大會第2758號決議，今年適逢2758號決議通過第55年，外交部晚間指出，該決議全文150字隻字未提及台灣，任何一方不得以該決議作為排除台灣參與聯合國體系的依據，也呼籲聯合國保持中立，勿再配合中國打壓台灣參與國際事務。

聯合國大會1971年通過第2758號決議，恢復中華人民共和國在聯合國的權利，並承認中華人民共和國政府代表為「中國在聯合國組織的唯一合法代表」。決議全文未提及台灣。

第81屆聯合國大會在紐約聯合國總部舉行，今年也適逢聯大第2758號決議通過第55年，外交部晚間透過新聞稿重申，該決議全文150字隻字未提及台灣，未曾確認台灣是中國的一部分，更未授權中國在聯合國體系代表台灣，任何一方不得以該決議作為排除台灣參與聯合國體系的依據。

外交部強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是台海的客觀現狀，也是國際社會公認的事實，不容扭曲與誤導，唯有台灣的民選政府才能在聯合國體系及多邊國際機制中代表台灣2300萬人民。

對於中國近年持續擴大解讀2758號決議，外交部說，中國是為達到消滅中華民國台灣存在的目的，強化其「台灣問題內政化」論述，並為採取侵略行徑改變區域現狀的妄念建構法理基礎，因此近年不斷在雙邊及多邊場域加大扭曲聯大第2758號決議的力道，並威逼利誘全球南方國家附和其立場，已引起國際社會不滿及反駁。

外交部說，除友邦外，包括美國、日本、英國、瑞典、荷蘭、澳洲、加拿大、捷克、比利時、歐盟的行政或立法部門，以及對中政策跨國議會聯盟（IPAC）與全美議會交流理事會（ALEC）等均以多元方式發出正義之聲，公開駁斥中國不當詮釋聯大第2758號決議。歐盟近日也明確指出，2758號決議全文是將聯合國中國代表權由「蔣介石的代表」轉移給「中華人民共和國政府的代表」，全文並未出現「台灣」。

外交部也強調，二戰結束後具國際法效力的「舊金山和約」取代「開羅宣言」及「波茲坦公告」等政治聲明，但該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣。

外交部指出，台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化的轉型，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的客觀現狀與事實，而後台灣歷經3次政黨輪替，持續鞏固民主體制與主體意識，也反映出台灣民眾對於追求自由與民主的堅定信念與意志。

至於該如何應對中國擴大解讀2758號決議，外交部表示，國際社會應協力反制中國惡意扭曲聯大第2758號決議，並共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，而聯合國則應保持中立，勿再配合中國打壓台灣正當參與國際事務的權利，以利台灣為區域與全球的和平穩定，以及全人類福祉做出貢獻，促成「普惠全人類聯合國」目標的早日實現。