藍營力推普發2萬還稅於民 廖偉翔批政院為反而反心中無人民

國民黨立院黨團總召傅崐萁稱，新會期要將普發現金2萬元列為優先民生法案。行政院表示，普發現金程序上必須合法合憲。國民黨立委廖偉翔說，還稅於民天經地義，經濟成果應由全民共享，去年在野推動普發已有合法先例，批政院為反而反、心中無人民，新會期將力推修法，爭取藍白合作發還血汗錢。

因應經濟成長與稅收增加，賴清德總統宣布於明年度總預算編列2357億元，在維持財政平衡、零實質舉債前提下，明年普發每人1萬元，並加碼18歲以下每月5000元成長津貼。傅崐萁主張歲入大幅成長，宣布新會期推動特別條例加碼普發2萬元，促成還稅於民。

行政院發言人李慧芝表示，政府是在經過嚴格精算與財政紀律規畫下提出普發現金的3大核心原則，不增加實質舉債、不排擠社福與國防等既有施政、程序必須合法合憲，盼立法院能依法於本會期完成總預算審議。

廖偉翔表示，還稅於民天經地義，經濟成果本來就應該由全民共享。台灣的經濟成果是全體國人一起打拚出來的，把超徵的稅收和全民共享，就是給國人最直接的鼓勵。

廖偉翔指出，去年在國民黨和民眾黨的主導下，就有成功普發1萬還稅於民的先例，絕對合法合憲。反倒是行政院連正常三讀通過的法案都不願意附署、不配合編列，根本是心中沒有人民，為反而反而已。

廖偉翔表示，期盼新會期開議後立刻推動，同時也會全力爭取民眾黨的支持，把血汗錢實實在在地還給人民。