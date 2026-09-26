普發1萬現金元宵節領得到？ 政院人士：須看立法院總預算審議進度

賴清德總統宣布明年將全民普發現金1萬元，傳出財政部預計明年農曆年前後、至元宵節期間可發放。行政院人士表示，相關期程仍要看立法院的總預算審議進度。不過為了先期準備，財政部已經向政院申請動支第二預備金，先啟動採購作業。

賴總統宣布明年將全民普發現金1萬元，行政院在「116年度中央政府總預算案」中，為此編列預算2357億元。近期傳出財政部已指示公股銀行預作準備，預計明年2月4日到10日農曆年前後發放，最晚於2月20日元宵節發放。

對此，政院人士表示，由於AI紅利普發現金已編入116年度預算，為使作業順利，財政部有提醒公股銀行先預為準備，但並沒有提到預設期程，相關期程還是要尊重立法院審議程序，等到總預算案付委審查後較能推估。

行政院針對院版成長津貼在今年度追加預算中編列3億元的前置作業經費，普發現金是否有預編作業經費？

政院人士解釋，成長津貼系統是全新建置，為了能在明年即時上路，需要編列前置作業預算，推動系統規劃等相關作業。至於普發現金部分，相關行政經費已經納編入明年度中央政府總預算，如果再編入追加預算恐怕有重複編列問題，不過為了先啟動採購作業，有向政院申請動支第二預備金，且財政部已有兩次普發經驗，一旦總預算審議完成，就能展開相關作業。

對於國民黨立院黨團總召傅崐萁喊出普發現金加碼到2萬元，行政院發言人李慧芝昨日表示，普發現金需要基於三個原則：包括沒有增加實質的舉債；沒有排擠社福、國防、醫療、教育等其他國家施政計畫；且程序必須合法合憲。政府是經過嚴格計算、合理的財政紀律規劃，希望立院依憲法、預算法時程審議總預算。