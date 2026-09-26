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普發現金賴清德喊1萬、傅崐萁喊2萬 柯文哲：沒完沒了掏空台灣

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天到宜蘭，陪同黨籍參選人掃街拜票。圖／民眾提供
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天到宜蘭，陪同黨籍參選人掃街拜票。圖／民眾提供

賴清德總統日前宣布明年普發1萬元現金，國民黨立院黨團總召傅崐萁則在中秋節前夕透露將把「普發2萬」列為新會期優先法案。台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天批評「沒完沒了」，台灣政治就是這樣庸俗化。

傅崐萁近日表示立法院新會期下周開議，黨團將「普發現金2萬元」列為優先法案。賴清德總統25日則在臉書以影片重申，明年政府將普發現金1萬元。行政院發言人李慧芝表示，普發現金未增加實質舉債或排擠其他施政計畫，希望立院按時審議總預算。

柯文哲今早到宜蘭輔選，與縣黨部主委陳琬惠陪同縣議員參選人林蒼佑、王乾明，以及蘇澳鎮民代表參選人沈俊志掃街。行前柯接受媒體聯訪。對於藍綠普發現金「競價」，柯文哲說，那下一個是不是就有人說要發3萬？「這個就是沒完沒了」。

柯感嘆，台灣的政治現在就是這樣庸俗化，1萬變成2萬，下次就喊3萬，「大家很努力的把台灣掏空」。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（中）今天到宜蘭輔選黨籍參選人。圖／民眾提供
台灣民眾黨創黨主席柯文哲（中）今天到宜蘭輔選黨籍參選人。圖／民眾提供

普發現金 傅崐萁 2026九合一選舉 柯文哲 賴清德

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