【專家之眼】細看韌性國際論壇 自困40%同溫層的團結任性

如果未來有人要研究賴清德政府最常講的關鍵詞，「團結」與「韌性」絕對名列前茅。在賴總統的各類演說中，這兩詞彙宛如治國萬靈丹，既是面對對岸威脅的防盾，也是凝聚內部力量的號角。然而，環顧時局，朝野對抗並未因執政者的聲聲呼喚弭平，反而陷入更深對立。主因為何？從解構賴的團結語言，以及最近剛辦完的2026全社會防衛韌性國際論壇，或可見微知著。

首先是賴式「團結」語法。回顧他過去難以為繼的《團結國家十講》系列演說，賴將台灣無法團結的根本原因，歸咎於內部有人受到中國各項威脅影響，「混淆了國家認同」，削弱了防衛韌性；在第二講中，他又引民進黨過去兩篇決議文，解釋台灣當前的族群與認同矛盾。

既為民主自由體制，中華民國本有崇高理念與解決社會矛盾機制。賴以中華民國總統身分發言，卻拿單一黨派主張反覆的內部文件為號召，自我降格為黨派領袖。再細思台灣政治分歧起因：日本統治後，台灣早無過去的族群衝突，且仍是一個以中國認同為主體的穩定社會。若非當年黨外勢力開始刻意挑起省籍「出頭天」的敏感神經與台獨議題，民主化階段的台灣社會是否還會興起如此深沉的族群與認同矛盾？執政者如今一邊收割當年撕裂社會的政治紅利，一邊反過來指責不團結，歷史因果恐怕被倒置了。

而賴今年六月出席「總統與國際媒體茶敘」時，又談起「政黨可以競爭，但是國家利益不能犧牲」。這話潛台詞無異於將「國家」、「利益」的定義權壟斷在執政黨手中，彷彿唯有在野黨背離憲法、無條件服從其設定的國族路線才叫顧全大局。如此「以我為尊」的假團結，本質上就是在內部築起排他高牆，絕非健康的政黨政治，只是威權心態的借屍還魂。

其次，觀察剛落幕的「2026全社會防衛韌性國際論壇」，也能清楚反映上述「口號團結、實質排他」的治理作風。論壇自去年改變形式引入國際參與時，當時官方極力宣傳的口號，是凸顯「備受國際關注、面向國際合作、內外整備團結」三大意義。

口號漂亮，關鍵在具體做了什麼。歸納政府文件與相關訊息，僅以當年官媒中央通訊社所發新聞為例，在「面向國際合作」方面，有詳細列舉受邀外賓及其專業領域，強調這可能向國際開拓不同面向與技術合作。

然而，在「內外團結整備」方面，原文照錄如下：「這次國際論壇是首次由台灣政府主辦，並以全社會防衛韌性為主題的國際型論壇，除了邀集台灣商界、民間、智庫代表出席，也有來自國際的專家學者，凸顯台灣作為國際社會負責任一員，與民主陣營站在一起，共同提升力量，捍衛區域和平穩定。」在三大意義裡連談兩個「國際」之餘，第三個意義好不容易提到內部，整備團結的對象卻只有一句話。如果真有具體成績，用詞就不會這麼貧乏了吧。

今年會議同樣砸了大把公帑，再接再厲邀請國際訪賓。看賴的致詞內容與相關訊息，台下的「台灣代表」包括黑熊學院與曾代表綠營選舉者等大小綠派系人馬，就是沒看到其他政黨或不與綠站同邊的相關專家，遑論談及他們看法。這真是很可惜的事。

如果國際訪賓了解台灣面對的巨大挑戰與內部分歧，卻沒在公開私下場合稍微提醒賴政府真正團結重要性，這種朋友恐怕不是真朋友；而國家領導行黨派領袖之事，其器量見識如何，令人憂心；最後，用納稅錢供養的政府，花大錢在出口轉內銷、經營40%同溫層，人民能接受這種花錢方式嗎？