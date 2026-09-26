立院新會期 朝野優先法案PK

立法院新會期將在29日開議。聯合報系資料照

立法院新會期將在29日開議，行政立法協調會報拍板，行政院將提出40項優先法案，範疇涵蓋「幫企業、撐家庭、增福利」三大面向，其中產經八案鎖定「中小微企業轉型升級發展條例」。國民黨立法院黨團總召傅崐萁則說，黨團將「還稅於民」列為優先法案，希望每人普發現金2萬元。

產業經濟八案包括中小微企業轉型升級發展條例、促進資料創新利用發展條例草案、證券交易稅條例第2條之1修正草案、企業併購法部分條文修正草案，證券投資信託及顧問法部分條文修正草案、發展觀光條例部分條文修正草案、海關進口稅則部分稅則修正草案、專利法部分條文修正草案。

立院新會期朝野優先法案

財政預算五案包括2026年度中央政府總預算追加預算、2027年度中央政府總預算、2027年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案、財政收支劃分法部分條文修正草案、2026年度中央政府總預算案。

人口對策新戰略八案之中，包括性別平等工作法部分條文修正草案、就業保險法部分條文修正草案、房屋稅條例部分條文修正草案、土地稅法部分條文修正草案；社福兒權四案，包括國民年金法部分條文修正草案。

住宅二案則有都市更新條例部分條文修正草案、都市危險及老舊建築物加速重建條例修正草案。其他還有就業服務法部分條文修正草案、民法親屬編部分條文修正草案、民法親屬編施行法第7條之1修正草案。

國民黨團預計29日開議日當天，推出完整優先法案清單。傅崐萁透露，黨團將把「還稅於民」列為優先處理的民生法案，希望能每人普發現金2萬元。有黨內人士建議，透過變更議事程序，將既有提案直接送交二讀表決，爭取在今年先發放1萬元，明年再依政府規劃發放剩餘金額。

民眾黨團日前公布，財經優先法案包括所得稅法、性別平等工作法、就業保險法。所得稅法修正面向，將房屋租金支出特別扣除額調高至25萬；股利及盈餘課稅，採分離課稅者改適用累進稅率；長照特別扣除額調高至每年24萬元；所得稅列舉扣除額，將保險費數額上限增加為6萬元等。