「普發現金」攻防 藍喊2萬、綠問錢哪來

因應經濟成長與稅收增加，朝野近期聚焦「ＡＩ紅利全民共享」展開普發現金攻防。賴清德總統宣布於明年度總預算編列二三五七億元，在維持財政平衡、零實質舉債前提下，明年普發每人一萬元，並加碼十八歲以下每月五千元成長津貼；國民黨立院黨團總召傅崐萁則主張歲入大幅成長，宣布新會期推動特別條例加碼普發二萬元，促成還稅於民。

行政院發言人李慧芝表示，政府是在經過嚴格精算與財政紀律規畫下提出普發現金的三大核心原則，不增加實質舉債、不排擠社福與國防等既有施政、程序必須合法合憲，盼立法院能依法於本會期完成總預算審議。

民進黨團幹事長莊瑞雄要求國民黨說明普發兩萬元的發放時程與財源，強調依預算法第九十一條規定，立院增加支出須徵詢政院意見，不得自行加列經費。成果共享應兼顧國防社福，人民要的是確定領得到，而非中秋許願國庫就掉錢。

賴總統則透過臉書發布影片說明，台灣經濟近年表現亮眼，展現出黃金十年成果。多項數據顯著成長，包括人均ＧＤＰ（國內生產毛額）超越日韓、出口額翻倍、台股屢創新高，同時對中國投資占比大幅降至百分之三點八，成功分散市場風險。政府因此決定以「ＡＩ紅利、全民共享」為訴求，將成果回饋全民並照顧育兒家庭。

在野陣營方面，國民黨團認為今年度歲入大幅增加近七千億元，為減輕民眾物價壓力、弭平總體經濟與基層家庭的感受落差，因此提案制定特別條例，力推發放二萬元以擴大內需並落實經濟成果全民共享。民眾黨立院黨團總召陳清龍則表態支持紅利共享與還稅於民，但金額、細節仍待黨團討論。

藍白兩黨已就普發現金達成共識，差異在於法源依據及落實方式，倘若採制定特別條例，則屬一次性或具特定期限的作法，彈性較高但須逐次審查。

若是修改預算法，則是將超徵稅收或財政賸餘發放機制常態法制化，建立明確標準。據指出，立法院財政委員會在討論相關修法時，朝野均有不同意見且難達共識。

目前相關預算法修正草案已逕付二讀交付黨團協商，立法院新會期將就預算案、特別條例及修法方向展開實質攻防。