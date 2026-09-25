「法官要關就關」盼開國際記者會為柯文哲伸冤 陳佩琪：英文會比賴清德、林佳龍好

民眾黨前主席柯文哲官司即將進入二審，其妻子陳佩琪今接受專訪時表示，柯文哲受到不公平對待，她對司法有強烈不滿卻無法發聲，希望有一天能開國際記者會，台灣司法不能再這樣沉淪下去，她相信她的英文會比賴清德總統、外交部長林佳龍都要好。

陳佩琪今接受網路節目「政治一點明」專訪時批評，法官像上帝一樣，大筆一揮，要押就押、要關就關、要延押就延押，隨他高興。在案件偵查不公開的條件下，受害者家屬沒有辦法向外發聲。檢察官收走他們的手機、個人物品，可以編故事來害人，不利的拿出來用，有利的證據就收起來，這根本就是法律不對等。

陳佩琪說，面對司法壓迫，為什麼沒有媒體、社會意見領袖願意幫他們發聲？她相信有很多司法人員願意協助，但台灣有九成九的媒體都是綠媒，不會把正義之聲散發出去。

陳佩琪說，面對如此不公平的待遇，她現在最後悔當時為什麼沒有去開國際記者會，因為她清清白白，所以敢去開國際記者會，如果沒有清白，開記者會只是暴露自己的弱點，但她訓練自己的口才、思緒、膽量跟能力，台灣司法不能夠再這樣子沉淪下去。

陳佩琪指出，由於不知道京華城等案是合併處理，還是二審判決確定後執行，所以要先等到二審的判決結果才能決定。針對國際記者會，她相信她會很有勇氣，其實她已經準備蠻久的時間，「我相信我的英文會比賴清德、林佳龍都還好。」