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朝野攻防普發現金！傅崐萁喊2萬元、賴總統重申1萬元 政院揭三原則

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
中秋節當天，朝野攻防普發現金議題，立院國民黨團總召傅崐萁喊2萬元，賴清德總統重申依規劃普發1萬元，行政院則揭示普發現金三原則。聯合報系資料照
中秋節當天，朝野攻防普發現金議題，立院國民黨團總召傅崐萁喊2萬元，賴清德總統重申依規劃普發1萬元，行政院則揭示普發現金三原則。聯合報系資料照

中秋佳節前夕，國民黨立院黨團總召傅崐萁透露，立法院新會期下周開議，黨團將「普發現金2萬元」列為優先法案。賴清德總統25日則在臉書以影片重申，明年政府將普發現金1萬元。行政院發言人李慧芝表示，普發現金未增加實質舉債或排擠其他施政計畫，希望立院按時審議總預算

國民黨團預計於29日開議日當天，推出完整的優先法案清單。傅崐萁說，黨團將把「還稅於民」列為優先處理的民生法案，希望能每人普發現金2萬元。有黨內人士建議，透過變更議事程序，將既有提案直接送交二讀表決，爭取在今年先發放1萬元，明年再依政府規劃發放剩餘金額。

賴總統則在中秋節當天，以影片表示，台灣經濟愈來愈好，政府在不影響其他部會預算、沒有借錢的情況下，明年將普發現金1萬元，18歲以下孩童每月還有5,000元成長津貼，「要讓台灣過好生活」。

影片以「2016至2025台灣黃金十年」為題，談及台灣經濟成長率從2016年的2.17%，增至2025年的8.76%，成長4倍；人均GDP則從2萬3091美元，增至3萬9515美元，超越日本、南韓。

影片也指出，出口總額從2016年的2792億美元，增加至2025年的6407億美元，增幅約130%；台股從2016年5月20日的8,131點，上升至2026年9月7日的4萬7,326點，漲了快五倍。對中國大陸投資占比，從2016年的43.1%降至3.8%，並以「分散風險」說明近年投資布局變化。

對於朝野攻防普發現金，李慧芝表示，明年度中央政府總預算所編列的AI紅利普發1萬，是經過政府嚴格計算、合理的財政紀律規劃，並衡量國家財政能力，提出負責任、全面性的AI紅利全民共享。

李慧芝說明，普發現金需要基於三項原則。第一，包括沒有增加實質的舉債；第二，沒有排擠社福、國防、醫療、教育等其他國家施政計畫；第三，尤其程序上必須合法合憲。

她強調，行政院編列預算，立法院審議預算，並且依「憲法」第70條及「預算法」第91條精神，立法院不得做增加政府支出的提議，這都是憲法所明定的。政府將在不實質舉債、不排擠其他既有施政前提下，完成普發現金相關規劃。

李慧芝說，希望立法院能依照「憲法」、「預算法」相關時程，在這個預算會期完成總預算的審議，讓包括AI紅利全民普發，以及0-18歲每人每月5,000元兒少成長津貼等規畫，能在總預算審議完成後順利推動。

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