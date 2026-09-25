傅崐萁加碼普發現金2萬元 李慧芝：應符合不增舉債等三原則

立法院新會期將在下周開議，國民黨立院黨團總召傅崐萁宣布，將加碼全民普發2萬元，並列為優先法案。行政院發言人李慧芝表示，政府編列普發現金1萬元，沒有增加實質舉債或排擠其他施政計畫，希望立院依憲法、預算法時程審議總預算。

總統賴清德先前宣布，計畫明年再次全民普發現金1萬元，立法院新會期將於29日開議，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，新會期優先的民生法案，就是還稅於民，每人普發2萬元，並強調要將「普發2萬」列為優先法案。

李慧芝表示，明年度中央政府總預算所編列的AI紅利普發1萬，是經過政府嚴格計算、合理的財政紀律規劃，並衡量國家財政能力，提出負責任、全面性的AI紅利全民共享，普發現金需要基於3個原則：包括沒有增加實質的舉債；沒有排擠社福、國防、醫療、教育等其他國家施政計畫；尤其程序上必須合法合憲。

她強調，行政院編列預算，立法院審議預算，並且依「憲法」第70條及「預算法」第91條精神，立法院不得做增加政府支出的提議，這都是憲法所明定的。

李慧芝說，政府在不實質舉債、不排擠其他既有施政前提下，完成相關規劃。希望立法院能依照「憲法」、「預算法」相關時程，在這個預算會期完成總預算的審議，讓包括AI紅利全民普發以及0-18歲每人每月5000元的兒少成長津貼等規畫，能在總預算審議完成後順利推動。