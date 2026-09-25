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立院會期將開議！優先法案政院劃重點 含2026追加預算、2027總預算
立法院第11屆第6會期將開議，行政院欲推動的優先法案及預算案，除歷次會期所提，但目前仍在立院審查的優先法案外，還包括2026年追加預算、2027年度總預算，以及重要法案。
行政院說明，其已在今年9月3日提出今年度追加預算案，重點包括：
一、穩定民生物價及電價，包括因應中東衝突民生安定措施以及增資中油公司所需的追加預算。
二、調增老農津貼、國民年金與六大社福津貼給付，以及調增軍公教人員專業加給及主管加給，回溯自今年7月1日生效所需追加預算。
三、提升防衛作戰能力之武器購製及戰鬥部隊加給需求等部分所需的追加預算。
至於法案部分，行政院列出七面向重點法案。首先，有關人口對策新戰略-家庭支持篇的相關法案共八案：
1. 《性別平等工作法》修正草案
2. 《就業保險法》修正草案
3. 《房屋稅條例》第5-1條、第6條修正草案
4. 《土地稅法》第17-1條、第19條修正草案
5. 《陸海空軍軍官士官服役條例》第29條、第61條修正草案
6. 《陸海空軍軍官士官任職條例》第9-1條、第22條修正草案
7. 《志願士兵服役條例》第6-1條、第16條修正草案
8. 《軍人保險條例》修正草案
其次，修訂《中小微企業轉型升級發展條例》，預計規劃8年投入1,000億元資源，制度化全面支援國內中小微企業與新創團隊的轉型與發展。
第三，《證券交易稅條例》第2條之1修正草案，延長停徵公司債、金融債券及被動式債券指數股票型基金(ETF)證券交易稅期間至2036年12月31日；將主動式債券ETF納入停徵範圍。
第四，《國民體育法》修正草案，修正學校體育專章，新增適應運動、運動產業及運動文化專章；明定公布不適任運動教練名單。
第五，《食品安全衛生管理法》修正草案，強化食品業者自主管理、食品檢驗資訊通報義務、增訂重大食安事件下架依據及食安基金補助非違規業者下架費用。
第六，《災害防救法》修正草案，增列堰塞湖災害；明定行政院設專責機關、公務機關置「災防長」；各級災害應變中心採功能分組運作。
第七，《社會救助法》修正草案，放寬人、籍合一申請限制；放寬就業不利處境者工作能力及收入認定；加強福利緩衝期及就業協助機制；增訂實務給付專章。
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