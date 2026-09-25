立院會期將開議！優先法案政院劃重點 含2026追加預算、2027總預算

立法院第11屆第6會期將開議，行政院欲推動的優先法案及預算案，除歷次會期所提，但目前仍在立院審查的優先法案外，還包括2026年追加預算、2027年度總預算，以及重要法案。

行政院說明，其已在今年9月3日提出今年度追加預算案，重點包括：

至於法案部分，行政院列出七面向重點法案。首先，有關人口對策新戰略-家庭支持篇的相關法案共八案：

1. 《性別平等工作法》修正草案

2. 《就業保險法》修正草案

3. 《房屋稅條例》第5-1條、第6條修正草案

4. 《土地稅法》第17-1條、第19條修正草案

5. 《陸海空軍軍官士官服役條例》第29條、第61條修正草案

6. 《陸海空軍軍官士官任職條例》第9-1條、第22條修正草案

7. 《志願士兵服役條例》第6-1條、第16條修正草案

8. 《軍人保險條例》修正草案

其次，修訂《中小微企業轉型升級發展條例》，預計規劃8年投入1,000億元資源，制度化全面支援國內中小微企業與新創團隊的轉型與發展。