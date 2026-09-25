駐瑞典代表葉非比投書大報 籲瑞典挺台參與聯合國

第81屆聯合國大會開議，駐瑞典代表葉非比投書瑞典快報，呼籲瑞典各界正視中國惡意扭曲聯大第2758號決議，並表示台灣在聯合國需要瑞典的幫助，盼瑞典新政府能在體認強化與台灣關係重要性的基礎上，持續支持台灣參加聯合國大會及其專門機構。

第81屆聯合國大會8日開議，22日至26日及28日進行總辯論。為呼籲瑞典各界正視中國惡意扭曲聯大第2758號決議，葉非比以「台灣在聯合國需要瑞典的幫助」（Taiwan behöver Sveriges hjälp i FN）為題投書瑞典知名報社「瑞典快報」（Expressen），並於23日全文獲刊。

葉非比在投書中表示，以規則為基礎的國際秩序正承受日益嚴峻的壓力。威權國家為了自身利益，企圖削弱既有的制度保障，並重新塑造國際規範，包含瑞典在內的國際社會現正處於關鍵時刻。

她表示，瑞典新政府必須決定瑞典將如何在國際社會中捍衛民主價值。各國若不攜手捍衛正義、維護法治，並維持和平與安全，自由、民族自決與民主將會隨既有的世界秩序逐步崩塌。

她寫道，多年來中國一直在發動一場以法律為武器的運動，1971年通過的聯合國決議如今被用作「證據」，聲稱台灣沒有參與權利。儘管如此，第2758號決議事實上並沒有提及台灣。決議文既未說明台灣的政治地位，也沒有處理台灣應以何種方式參與聯合國體系。

中國長期尋求將聯大第2758號決議與其所謂「一中原則」形成連結，藉此阻礙台灣參與聯合國及其他國際組織，若不制止，恐將構成危險的法律先例，提供中國未來武力侵台之基礎。

葉非比表示，這就是為什麼台灣需要瑞典以及其他有共同理念國家的幫助。

她在投書中強調，台灣雖被排除於聯合國之外，仍致力成為國際社會的良善力量，並在先進製程、災害防救及公共衛生等領域具備優勢，以各種方式為國際社會作出貢獻。台灣認同第81屆聯合國大會候任主席拉赫曼（Khalilur Rahman）所提出以「恢復信任」及「推動轉型」作為任內的優先議題，並已做妥協助實現這些目標的準備。

投書中舉瑞典媒體Kvartal於8月27日發表的調查為例，幾乎所有主要政黨被問及「瑞典是否應該加強與台灣民主政體的關係，即使這會損害其與中國的關係？」時，都表示支持台灣，包括加強與台互動及支持其參與國際事務。

她表示，自由世界需要台灣，而一個更強大、更具公信力的聯合國，也需要台灣有意義地參與其中。與台灣攜手合作，將有助於強化集體安全、提升經濟與科技韌性，並增進共同抵禦威權壓力的能力。作為半導體、人工智慧及科技領域的重要領導者，台灣致力於打造安全、韌性，且不受制於威權政府的供應鏈。

葉非比認為，確保台灣有意義地參與聯合國，是建立一個更加包容、安全、具韌性且以規則為基礎的國際秩序不可或缺的一環。台灣也殷切期盼，即將上任的瑞典新政府能在體認強化與台關係重要性之基礎上，持續其跨黨派支持台灣參加聯合國大會及其專門機構。

「瑞典快報」於1944年創刊，報社總部位於斯德哥爾摩，是瑞典兩大主流晚報之一，依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，「瑞典快報」每日紙本報紙及網站觸及約243萬5000人次。