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「台北文化小旅行」沈伯洋引戰火？她酸爆：黃色小鴨跟高雄有淵源？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
臺北市政府文化局推出臺北文化小旅行第一波文化點 ， 完成100處文化點發布，今天「臺北文化小旅行 : 梵谷篇」 在臺北表演藝術中心正式起跑 ，由蔣萬安市長（右）及文化局長蔡詩萍（右二）共同揭開設置於臺北表演藝術中心大階梯的梵谷名畫 （戴灰色氈帽的自畫像）。記者邱德祥／攝影
臺北市政府文化局推出臺北文化小旅行第一波文化點 ， 完成100處文化點發布，今天「臺北文化小旅行 : 梵谷篇」 在臺北表演藝術中心正式起跑 ，由蔣萬安市長（右）及文化局長蔡詩萍（右二）共同揭開設置於臺北表演藝術中心大階梯的梵谷名畫 （戴灰色氈帽的自畫像）。記者邱德祥／攝影

台北文化局近日推出「台北文化小旅行：梵谷篇」，從100個文化小旅行中的景點中挑選20處，變身梵谷名畫場景，但民進黨台北市長參選人沈伯洋今表示「只可惜沒有跟台北結合」，台北市議員柳采葳反問，高雄黃色小鴨跟高雄有什麼歷史淵源？

沈伯洋今參拜士林海光宮時受訪，對於台北市文化局近日推出「台北文化小旅行：梵谷篇」，他說，梵谷的畫來到台北，原本是一件美事，只可惜沒有跟台北結合，如果「星空下的咖啡館」跟波麗路餐廳合作，其實非常適合。

柳采葳指出，梵谷本來就是世界級的文化IP，台北今天把國際知名藝術作品帶進城市，不是要用梵谷取代台北，而是要利用梵谷的國際辨識度，把大家的目光帶進台北的巷弄、歷史建築跟文化景點。

她反問，難道國際IP到了台北，就一定要先證明跟台北有血緣關係才能合作嗎？照這個邏輯，高雄黃色小鴨跟高雄有什麼歷史淵源？世界各大城市又何必爭取國際展覽、藝術家和IP合作？

柳采葳表示，沈伯洋說這次活動「沒有跟台北結合」？恐怕連活動內容都沒有看清楚。文化局是從台北文化小旅行100個文化點裡挑出20處，再依照每個場域的歷史、建築及文化內涵搭配梵谷作品。新文化運動紀念館用「舊鞋」去連結前人走過的文化歷程，蟾蜍山用「向日葵」呈現聚落生命力，松菸用「在亞爾的臥室」呼應從工業走向文創的空間轉變。這些就是在跟台北對話，就是融合台北在地。

柳采葳說，真正有自信的國際城市，本來就應該既能把台北自己的文化說好，也有能力把世界級藝術帶進來，甚至藉由國際IP的知名度，讓更多人重新看見台北。梵谷是媒介，台北才是主角，真正可惜的是沈伯洋把一場讓世界藝術與台北城市文化相遇的活動，又硬要變成選舉攻防。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午與總統府副秘書長何志偉（右）等人一同前往士林海光宮參拜。記者曾原信／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午與總統府副秘書長何志偉（右）等人一同前往士林海光宮參拜。記者曾原信／攝影

黃色小鴨 沈伯洋 高雄 台北 文化局 柳采葳

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