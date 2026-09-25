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鄭麗文籲賴總統打開兩岸對話大門 民進黨：平等基礎上沒什麼不能對話
國民黨主席鄭麗文指出，「川習能談，賴清德更應打開兩岸對話大門」。民進黨今天回應，相信在平等、相互尊重的基礎上，兩岸沒有什麼是不能對話的。
民進黨指出，鄭麗文與其把台海和區域問題，歸責給受到威脅的一方，不如一起來努力，讓北京當局知道在國家利益之前，沒有人可以把台灣人分化開來。
民進黨表示，台灣作為民主國家，和世界交往與世界對話的大門從來就沒有關上；相反地，北京當局持續假各種藉口，始終拒絕以對等、相互尊重的方式和我國對話、交流，甚至不斷地升高對台灣以及區域的各種軍事在內的複合威脅，這才是兩岸當前問題的癥結所在。
民進黨指出，一如美中即使存在巨大分歧，北京仍願意坐下來，循國際規範和美國對話，何以對台灣，對島鏈周邊國家卻總是怒目以對，這樣如何管理分歧？
民進黨表示，面對快速變遷的區域以及國際情勢，朝野都應該在國家利益優先，國民自由福祉優先並且無可交換的前提下，一致對外，共同呼籲中國當局回到以規則為基礎的國際秩序軌道，打開深鎖在歧見與意識形態背後的紅色大門，勇敢的走出來。
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