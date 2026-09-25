普發現金較勁？傅崐萁喊2萬 賴清德秀「黃金10年」成績：明年發1萬

賴清德總統日前宣布明年普發現金每人1萬元後，國民黨立院黨團總召傅崐萁今喊出普發2萬元，普發現金再成朝野攻防焦點。賴清德稍早在臉書發影片，強調台灣經濟愈來愈好，政府在不影響其他部會預算、沒有借錢情況下，明年將普發現金1萬元，並秀出「2016至2025台灣黃金十年」經濟數據。

賴清德在影片中表示，台灣經濟愈來愈好，政府在不影響其他部會預算、沒有借錢的情況下，明年將普發現金1萬元，18歲以下孩童每月還有5000元成長津貼，「要讓台灣過好生活」。

影片以「2016至2025台灣黃金十年」為題，列出多項經濟數據。其中，經濟成長率從2016年的2.17%增至2025年的8.76%，成長4倍；人均GDP則從2萬3091美元增至3萬9515美元，並稱已超越日本、南韓。

出口方面，影片指出，出口總額從2016年的2792億美元增加至2025年的6407億美元，增幅約130%；台股則從2016年5月20日的8131點，上升至2026年9月7日的4萬7326點，影片以「漲了快5倍」形容。

影片也列出對中國大陸投資占比變化，從2016年的43.1%降至3.8%，並以「分散風險」說明近年投資布局變化，強調「投資產業、走向國際，實現台灣好生活」。

影片中更強調，116年度中央政府總預算在維持收支平衡、實質零舉債前提下，決定增列歲出，明年普發現金1萬元，並以「AI紅利、全民共享」為訴求。