立院新會期優先法案！政院推產經八案 藍營喊「普發2萬」

退役上將李翔宙與聯經出版合作，發表新書《政。望》，闡述對時局建言。李翔宙在馬政府曾任陸軍司令、國防部副部長、國安局長，2016年政黨輪替後接任退輔會主委，並於2018至2024年之間，出任駐丹麥代表。 6年的駐外使節經歷，是李翔宙公職生涯擔任最久的職務，丹麥經驗也對他造成強烈的思想衝擊。從軍40年的李翔宙說，年輕時對「如何保衛國家」的答案就是練兵備戰，隨時準備犧牲，愛國就要不怕死。到了駐節丹麥，有更多時間了解其歷史，才體悟到：保衛國家，真的只有硬碰硬一途？

2026-09-25 14:00