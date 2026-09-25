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立院新會期優先法案！政院推產經八案 藍營喊「普發2萬」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院新會期優先法案，行政院推出產經八案、財政預算五案、住宅二案；國民黨團則力推「每人普發現金2萬」。聯合報系資料照
立法院新會期優先法案，行政院推出產經八案、財政預算五案、住宅二案；國民黨團則力推「每人普發現金2萬」。聯合報系資料照

立法院新會期29日開議，行政立法協調會報24日拍板，行政院將提出40項優先法案，範疇涵蓋「幫企業、撐家庭、增福利」三大面向，其中產經八案也鎖定「中小微企業轉型升級發展條例」。國民黨立法院黨團總召傅崐萁則說，黨團將「還稅於民」列為優先法案，希望每人普發現金2萬元。

據了解，民進黨立法院黨團與行政院達成共識，新會期優先法案約40案。其中，食安一案：食品安全衛生管理法部分條文修正草案。災防一案：災害防救法部分條文修正草案。

產業經濟八案：中小微企業轉型升級發展條例、促進資料創新利用發展條例草案、證券交易稅條例第2條之1修正草案、企業併購法【第44條之2、第52條之一、第54條】修正草案、證券投資信託及顧問法部分條文修正草案、發展觀光條例部分條文修正草案、海關進口稅則部分稅則修正草案、專利法部分條文修正草案。

財政預算五案：2026年度中央政府總預算追加預算、2027年度中央政府總預算、2027年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案、財政收支劃分法部份條文修正草案、2026年度中央政府總預算案。

人口對策新戰略八案：性別平等工作法部份條文修正草案、就業保險法部分條文修正草案、房屋稅條例【第5條之1、第6條】修正草案、土地稅法【第17條之1、第19條】修正草案、陸海空軍軍官士官服役條例【第29條、第61條】修正草案、陸海空軍軍官士官任職條例【第9條之1、第22條】修正草案、志願士兵服役條例【第6條之1、第16條】修正草案、軍人保險條例部分條文修正草案。

防制毒／酒駕四案：菸害防制法部分條文修正草案、陸海空軍刑法第54條修正草案、刑法第185條之3修正草案、毒品危害防制條例【第33條、第36條】修正草案。

社福兒權四案：老年農民福利津貼暫行條例【第2條、第4條、第7條】修正草案、身心障礙者權益保障法部分條文修正草案、國民年金法部分條文修正草案、兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案。

住宅二案：都市更新條例部分條文修正草案、都市危險及老舊建築物加速重建條例修正草案。

其他六案：就業服務法部分條文修正草案、動物保護法部分條文修正草案、人工生殖法修正草案、民法親屬編部分條文修正草案、民法親屬編施行法第7條之1修正草案、性侵害犯罪防治法部分條文修正草案。

國民黨團預計於29日開議日當天，推出完整的優先法案清單。傅崐萁透露，黨團將把「還稅於民」列為優先處理的民生法案，希望能每人普發現金2萬元。有黨內人士建議，透過變更議事程序，將既有提案直接送交二讀表決，爭取在今年先發放1萬元，明年再依政府規劃發放剩餘金額。

藍營 政院 傅崐萁

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