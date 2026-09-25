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影／證實美方希望邀她再去訪問 盧秀燕：但還是要看時間

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
盧秀燕今天到基隆為市長謝國樑助選。記者游明煌／攝影
盧秀燕今天到基隆為市長謝國樑助選。記者游明煌／攝影

國民黨8青壯立委訪美團日前返台，傳出美方有意邀台中市長盧秀燕再訪美。盧秀燕今天到基隆為市長謝國樑助選時回應，她說，立委有傳達美國朝野很多好朋友問候她，也提到後續希望彼此雙方加強合作，她並證實美方希望邀她再去訪問，但還是要看時間

盧秀燕今天在仁愛市場拜票前受訪說，她從政30多年，過去6任立委任內，有一半時間都在國防外交委員會，時間很長，也因此在美國政府、兩黨、智庫與相關學界中都有非常多好朋友，立委回來有向她轉述說，美國的這些好朋友都有問候她，也有提及有關台灣安全、國防及國際地位等，有很多的討論。

盧秀燕說，大家做的都是為了國家安全、兩岸和平， 同時也讓亞太區域能夠穩定，這樣台灣人民才能安居樂利。

盧秀燕指出，立委團回來有轉達這件事，也有提到後續議題，希望彼此雙方加強合作，其中包括美方希望邀她再去訪問，但還是要看時間。

盧秀燕說自己是道地基隆女兒，今天回基隆就是要請大家繼續支持謝國樑連任，要讓好市長與好的執政繼續延續，這樣對基隆最好。

謝國樑則表示，盧秀燕未來有很多「繼續的計畫要來服務國人」，今天請她回娘家，借重盧幫忙加持選情，他對勝選很有信心。

盧秀燕今天到基隆為市長謝國樑助選。記者游明煌／攝影
盧秀燕今天到基隆為市長謝國樑助選。記者游明煌／攝影

盧秀燕 美方 時間 謝國樑

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