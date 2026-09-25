普發現金不只拚加碼還拚速度 傅崐萁喊：今年的超收今年發2萬

賴清德總統日前宣布明年普發現金每人1萬元後，國民黨立院黨團總召傅崐萁加碼喊出普發2萬元。傅崐萁受訪表示，國民黨團的發放基礎是「今年的超收今年發」，今年超收可能達1兆，必須還稅於民與全民共享，國民黨團將提出特別條例列優先法案，在今年底以前普發現金2萬元。

立法院即將在29日開議，各界關注在野黨是否提出優先法案推普發現金條例。傅崐萁昨天晚間在臉書貼出祝賀大家「中秋佳節快樂」文章時直接指出，9月29日立法院開議，優先的民生法案就是還稅於民，每人普發2萬元，希望大家財源滾滾、心想事成。

傅崐萁受訪表示，2024年政府超收5000多億元，因此還稅於民每人1萬元，今年估計可超收6000多億元，甚至一整年可能超過1兆多，明年超收金額還會超過今年，因此普發現金的基本邏輯與發放基礎是「超收人民的錢，必須要還稅於民」。

對於國民黨團擬將普發現金列為優先法案，傅崐萁強調，第一「一定要還稅於民、沒有空白授權」；第二「今年超收、今年發」，不能等到明年才發，今年上半年經濟成長率達14.15%，明年超收金額會超過今年，因此明年超收的金額明年發。

傅崐萁表示，2024年政府超收5000多億，約拿出40%普發現金1萬元，估計花2300多億元；今年將超收1兆多，拿40%約5000億元，因此今年普發2萬比較合理，而且是今年底而不是農曆年前才發，如果明年有超額稅收，國民黨團明年將再提案明年發。

對於政院已在明年度總預算編列普發現金1萬元，國民黨團是否會支持？傅崐萁表示，「這部分可以再協商」，但今年的普發現金國民黨團主張今年發，因此將提出特別條例草案，如有必要的話將在院會以逕付二讀方式，力拚今年底以前三讀闖關，讓民眾今年拿到普發現金；而明年約8月左右確定有超收金額的話，明年將再提出特別條例修法普發現金，做到還稅於民、全民共享。