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普發現金藍喊加到2萬 民眾黨團：支持超徵稅收運用法制化

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召陳清龍。聯合報系資料照
民眾黨立院黨團總召陳清龍。聯合報系資料照

賴清德總統日前宣布，擬於中央政府總預算案編列2357億元，規畫明年再次全民普發現金1萬元。國民黨立院黨團總召傅崐萁昨也宣布，新會期優先法案是每人普發2萬元。民眾黨團總召陳清龍今受訪表示，支持普發現金，具體細節會再行討論。

陳清龍表示，支持AI紅利全民共享，普發現金、還稅於民也是全民共同的期待，更是每一位辛苦工作的民眾最好的禮物。至於普發現金的具體細節，黨團會再行討論。

陳清龍指出，無論是制定特別條例，或是修改預算法，若能將超徵稅收的運用機制法制化，讓政策執行有明確標準，就不會只看執政者當下的政治算計，更不會變成在野黨發就是撒幣、執政黨發就是紅利，這些方向都值得討論。

據了解，國民黨團與民眾黨團過去已初步討論普發現金，兩黨對於發放現金已有共識，但究竟採制定特別條例，或修改「預算法」納入長期機制，尚未定案；至於普發金額，民眾黨團目前也未決定，預計新會期開議後再進一步對接。

兩種作法主要差異在於，特別條例屬一次性或設定期限的發放機制，法案可針對特定政策設計，但仍須重新提出、審查及協商；修改「預算法」則是將普發現金納入制度性規範，若法制化後，未來符合條件即可依規定辦理。在野黨先前已提出相關修法，主張政府有賸餘時即可辦理普發現金，目前已逕付二讀交付黨團協商，後續只需繼續修法程序。

超徵 普發現金 稅收 民眾黨

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