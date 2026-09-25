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普發現金藍喊加碼到2萬 綠黨團：歲計賸餘全拿來普發也不對

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

總統賴清德日前宣布明年普發現金每人1萬元，國民黨立院黨團總召傅崐萁喊出加碼到2萬元。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，在野黨這次的表現有一點氣急敗壞，普發現金大家一定開心，重點是在普發現金以前，哪些政府該做的投資、基礎建設捨而不為，全部拿來發現金，這也不對。

莊瑞雄指出，這次普發現金讓國民黨跳腳，站在老百姓的立場則是笑嘻嘻，國民黨昔日喊話要發，現在真正要發的時候卻又從今開始生氣嗆「昨是今非」，到現在又要喊加碼，立場混亂。

莊瑞雄說，2026年歲入已經到2.86兆元，2027年會到3.9兆元，普發一萬元現金，財政足夠支撐，台灣近年創造經濟紅利才要全民共享，但執政黨也會衡量，普發現金以前，政府該做的事情是不是都已經做了？

莊瑞雄表示，包括軍公教調薪、國防建設、台電及中油等民生凍漲，相關經費明年總預算都已編列進明年預算，在政府應做的事情都做了以後，還有歲計賸餘時，適度讓全民共享經濟成果、普發現金，這是合理的。

普發現金 綠黨 傅崐萁

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