快訊

開獎囉！7-8月統一發票獎號出爐 千萬獎號「89996565」

500盤私廚王者換人、高端西餐殺出 竟共享同一美食關鍵字

影／川普親自導覽總統星光大道！拜登變「自動簽名筆」 習近平笑了

聽新聞
0:00 / 0:00

跟賴總統明年普發1萬較勁 傅崐萁加碼：新會期拚特別條例 每人發2萬

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照
國民黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照

賴清德總統日前宣布，擬於中央政府總預算案編列2357億元，規畫明年再次全民普發現金1萬元。國民黨立院黨團總召傅崐萁逢中秋佳節，昨在臉書上除送出祝福外，表示新會期優先法案即還稅於民，每人普發2萬元。

賴清德日前聽取明年度中央政府總預算案報告，宣布在歲入歲出平衡、實質零舉債前提下，歲出增列2357億元，用於普發現金每人1萬元。台灣半導體及供應鏈優勢帶動經濟成長，估今年經濟成長率上修至11.05%，有望創39年來新高，普發現金以讓「AI紅利，全民共享」。

國民黨9月16日下午舉行中常會，當時文傳會主委陳以信轉述，有常委建議因今年超徵稅收高，國民黨團可將今年普發現金1萬元的提案，於新會期抽出逕付二讀，直接進行表決，若加上政府普發現金1萬元，相加就有2萬元。

傅崐萁昨日直接加碼，公開表示29日立法院開議，優先民生法案就是還稅於民，每人普發2萬元，希望大家財源滾滾，心想事成。

傅崐萁也送出中秋祝福，表示一輪明月，照亮思念，也照亮回家的方向。中秋佳節，願每一份牽掛都有回應，每一份思念都能化為相聚，每一個家庭都充滿笑聲與溫暖。祝福大家中秋佳節平安喜樂，珍惜眼前的團圓，期盼月光所至之處，皆盡美好。

特別條例 傅崐萁 賴總統 普發現金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴總統站台相挺　曝普發1萬由蘇巧慧當面建議

賴總統：持續穩定油電價 以預算撥補中油、台電

陳國樑／擴散與轉移的財政癌細胞

總統揭萬元AI紅利決策幕後 蘇巧慧當面提議爭取

相關新聞

跟賴總統明年普發1萬較勁 傅崐萁加碼：新會期拚特別條例 每人發2萬

賴清德總統日前宣布，擬於中央政府總預算案編列2357億元，規畫明年再次全民普發現金1萬元。國民黨立院黨團總召傅崐萁逢中秋佳節，昨在臉書上除送出祝福外，表示新會期優先法案即還稅於民，每人普發2萬元。

川習二會 鄭麗文喊話賴清德：不必美中二選一 設法恢復兩岸溝通

美國總統川普與大陸國家主席習近平五個月內二度會面。國民黨主席鄭麗文表示，川習再次坐上談判桌，反映美中即使存在激烈的經貿、科技與地緣戰略競爭，雙方仍然必須保持對話、管理分歧、避免衝突。這對台灣最大的提醒就是，當華府與北京都在為自身利益尋找新的平衡，台灣更要掌握自己的方向，為自身爭取最大的安全與利益。

普發現金藍喊加碼到2萬 綠黨團：歲計賸餘全拿來普發也不對

總統賴清德日前宣布明年普發現金每人1萬元，國民黨立院黨團總召傅崐萁喊出加碼到2萬元。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，在野黨這次的表現有一點氣急敗壞，普發現金大家一定開心，重點是在普發現金以前，哪些政府該做的投資、基礎建設捨而不為，全部拿來發現金，這也不對。

立院29日開議　卓揆施政報告、監委人事投票兩大焦點

第11屆立法院第6會期將於29日開議，根據朝野協商結論，當天上午立法院報告事項處理完畢，邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，...

500盤私廚王者換人、高端西餐殺出 竟共享同一美食關鍵字

聯合報系500輯舉辦，以菜肴作為評選標的的美食評鑑「500盤」已邁入第6屆。今年500盤反映的台灣餐飲現象，包括私廚需求依然暢旺，只是一代新人換舊人；而原本在評選機制裡不易討好的高端西餐今年表現突出，有別於近日略顯低迷的市場現況。其實，這兩個現象背後都隱藏了一個相同的關鍵字。

帛琉總統惠恕仁：台灣不可或缺 台海穩定即印太穩定

駐紐約辦事處於聯合國大會總辯論期間舉行「台灣友誼之夜」，多位友邦元首到場。帛琉總統惠恕仁指出，台灣早有能力參與聯合國、世...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。