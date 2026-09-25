跟賴總統明年普發1萬較勁 傅崐萁加碼：新會期拚特別條例 每人發2萬

賴清德總統日前宣布，擬於中央政府總預算案編列2357億元，規畫明年再次全民普發現金1萬元。國民黨立院黨團總召傅崐萁逢中秋佳節，昨在臉書上除送出祝福外，表示新會期優先法案即還稅於民，每人普發2萬元。

賴清德日前聽取明年度中央政府總預算案報告，宣布在歲入歲出平衡、實質零舉債前提下，歲出增列2357億元，用於普發現金每人1萬元。台灣半導體及供應鏈優勢帶動經濟成長，估今年經濟成長率上修至11.05%，有望創39年來新高，普發現金以讓「AI紅利，全民共享」。

國民黨9月16日下午舉行中常會，當時文傳會主委陳以信轉述，有常委建議因今年超徵稅收高，國民黨團可將今年普發現金1萬元的提案，於新會期抽出逕付二讀，直接進行表決，若加上政府普發現金1萬元，相加就有2萬元。

傅崐萁昨日直接加碼，公開表示29日立法院開議，優先民生法案就是還稅於民，每人普發2萬元，希望大家財源滾滾，心想事成。

傅崐萁也送出中秋祝福，表示一輪明月，照亮思念，也照亮回家的方向。中秋佳節，願每一份牽掛都有回應，每一份思念都能化為相聚，每一個家庭都充滿笑聲與溫暖。祝福大家中秋佳節平安喜樂，珍惜眼前的團圓，期盼月光所至之處，皆盡美好。