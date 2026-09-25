快訊

2026蘋果發表會沒說！iPhone 18 Pro動態島縮小 1功能升級超有感

比陶朱隱園還貴！這豪宅車道種樹、一個車位要千萬

亞運桌球／5局苦戰不敵世界第一組合 林昀儒與鄭怡靜止步8強

聽新聞
0:00 / 0:00

立院29日開議　卓揆施政報告、監委人事投票兩大焦點

中央社／ 台北25日電
第11屆立法院第6會期將於29日開議，根據朝野協商結論，當天上午立法院報告事項處理完畢，邀請行政院長卓榮泰進行施政報告。聯合報系資料照片
第11屆立法院第6會期將於29日開議，根據朝野協商結論，當天上午立法院報告事項處理完畢，邀請行政院長卓榮泰進行施政報告。聯合報系資料照片

第11屆立法院第6會期將於29日開議，根據朝野協商結論，當天上午立法院報告事項處理完畢，邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，報告畢後不詢答，並於上午10時進行監察院人事同意權案記名投票表決。

立法院長韓國瑜日前召集朝野黨團協商，各黨團同意定於9月29日舉行第11屆第6會期第1次會議。根據立法院職權行使法規定，行政院應於每年9月1日以前，將該年1月至6月的施政報告印送全體立委，並由行政院長於9月底前提出報告。

根據黨團協商結論指出，29日開議當天，立法院會報告事項處理完畢，邀請行政院長率同各部會首長列席進行施政報告。但與過去報告完畢就開始施政總質詢不同，29日卓榮泰施政報告完畢後不詢答。同日上午10時進行監察院人事同意權案記名投票表決，投票時間為1小時30分。

而在行使同意權案投票時，監察院長、副院長及25位監察委員被提名人併為一張同意權票，並由各黨團各推派1人擔任投、開票監察員，其餘相關投票事務工作依例授權議事處辦理。

有關監委人事同意權，國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前曾表示，總統賴清德提名的29位監察委員，包括由大獨派的陳永興擔任監察院長，這是要藉由監委提名試圖安撫獨派。

傅崐萁指出，對於賴總統提出的監委人選，立法院一定本於職責，國民黨一定會嚴加審查，依法辦理。

卓揆 投票 監委

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

監委人事同意權29日行使籲立院理性 陳永興：國人不樂見監院空轉

監察院長被提名人陳永興 籲立院「理性行使同意權」

陳永興盼理性行使監委同意權 王鴻薇批綠到出油：淪清算工具2.0

陳永興呼籲立院理性 許宇甄批：還沒當官先得「官癌」

相關新聞

川習二會談戰略穩定 李彥秀憂亞太急迫性後移 中東、台灣淪籌碼

大陸國家主席習近平前往美國展開國是訪問，與美國總統川普屢有公開互動。國民黨立委李彥秀說，本次川習會旨在落實美中「戰略穩定」，雖降低貿易戰風險，但恐使亞太急迫性後移、衝擊美台軍售，伊朗問題為川普燃眉之急，北京或藉此換取經貿利益，台灣也應加強對白宮工作。

立院29日開議　卓揆施政報告、監委人事投票兩大焦點

第11屆立法院第6會期將於29日開議，根據朝野協商結論，當天上午立法院報告事項處理完畢，邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，...

500盤私廚王者換人、高端西餐殺出 竟共享同一美食關鍵字

聯合報系500輯舉辦，以菜肴作為評選標的的美食評鑑「500盤」已邁入第6屆。今年500盤反映的台灣餐飲現象，包括私廚需求依然暢旺，只是一代新人換舊人；而原本在評選機制裡不易討好的高端西餐今年表現突出，有別於近日略顯低迷的市場現況。其實，這兩個現象背後都隱藏了一個相同的關鍵字。

帛琉總統惠恕仁：台灣不可或缺 台海穩定即印太穩定

駐紐約辦事處於聯合國大會總辯論期間舉行「台灣友誼之夜」，多位友邦元首到場。帛琉總統惠恕仁指出，台灣早有能力參與聯合國、世...

聯大發言力挺台灣 總統謝巴拉圭等3友邦

賴清德總統昨在臉書發文，感謝友邦巴拉圭等與民主夥伴，在聯合國大會發言力挺台灣。他說，「威權主義的擴張是全球性的威脅」，民主國家的團結是唯一解答；台灣有能力，也應該更有意義地參與國際事務，為國際社會作出更多貢獻。

國慶晚會 移師新北

國慶晚會首度移師新北市，十月九日晚間六時在板橋第一運動場登場，台灣歌手桑布伊、日韓藝人獻唱；國慶焰火睽違九年，十日晚間在台東卑南溪出海口施放一萬九千發。慶籌會主委韓國瑜說，今年主視覺以晶圓結合國旗，呈現半導體特色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。