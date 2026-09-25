立院29日開議　卓揆施政報告、監委人事投票兩大焦點

第11屆立法院第6會期將於29日開議，根據朝野協商結論，當天上午立法院報告事項處理完畢，邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，報告畢後不詢答，並於上午10時進行監察院人事同意權案記名投票表決。

立法院長韓國瑜日前召集朝野黨團協商，各黨團同意定於9月29日舉行第11屆第6會期第1次會議。根據立法院職權行使法規定，行政院應於每年9月1日以前，將該年1月至6月的施政報告印送全體立委，並由行政院長於9月底前提出報告。

根據黨團協商結論指出，29日開議當天，立法院會報告事項處理完畢，邀請行政院長率同各部會首長列席進行施政報告。但與過去報告完畢就開始施政總質詢不同，29日卓榮泰施政報告完畢後不詢答。同日上午10時進行監察院人事同意權案記名投票表決，投票時間為1小時30分。

而在行使同意權案投票時，監察院長、副院長及25位監察委員被提名人併為一張同意權票，並由各黨團各推派1人擔任投、開票監察員，其餘相關投票事務工作依例授權議事處辦理。

有關監委人事同意權，國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前曾表示，總統賴清德提名的29位監察委員，包括由大獨派的陳永興擔任監察院長，這是要藉由監委提名試圖安撫獨派。

傅崐萁指出，對於賴總統提出的監委人選，立法院一定本於職責，國民黨一定會嚴加審查，依法辦理。