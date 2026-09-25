快訊

亞運滑板／史上首面滑板獎牌 14歲女將林逸凡奪銀牌！

美國債破40兆美元怎麼救？狂發短債沒效 不如這1招開源

中秋高鐵擠爆！他搭商務艙也遭自由座隊伍阻擋 「無序狀態」險上不了車

聽新聞
0:00 / 0:00

川習二會談戰略穩定 李彥秀憂亞太急迫性後移 中東、台灣淪籌碼

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照

大陸國家主席習近平前往美國展開國是訪問，與美國總統川普屢有公開互動。國民黨立委李彥秀說，本次川習會旨在落實美中「戰略穩定」，雖降低貿易戰風險，但恐使亞太急迫性後移、衝擊美台軍售，伊朗問題為川普燃眉之急，北京或藉此換取經貿利益，台灣也應加強對白宮工作。

李彥秀說，從中共提出不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的「新型大國關係」，到美中從貿易、科技、供應鏈脫鉤、台海等核心利益上陷入全面對抗，美中陷入「修昔底德陷阱」的「新冷戰」格局；再到今年5月，美中達成建立「建設性戰略穩定關係」的共識，此次習近平赴美進行國是訪問，最重要目的就是從伊朗、經貿、AI、台海問題各方面，全面從美中合作上落實「建設性戰略穩定關係」。

李彥秀指出，「建設性戰略穩定關係」最重要關鍵是美中領導人的互信基礎，川普不斷強調「與習近平建立偉大的友誼」。包括川普接機與送客，展現川普與習近平的好交情，「建設性戰略穩定關係」未來的考驗除了中共是否真落實對美國的承諾，包括伊朗以及芬太尼問題上，中共是否真的「出到力」，更重要的是下屆美國總統對中國的態度。

李彥秀表示，在台海問題上，習近平在會談中要求美國「慎重處理台灣問題」，希望美方反對台獨，不過白宮沒有立即公布會談紀要，從5月「川習一會」的經驗來看，川普真正的態度，包括對「對台軍售」以及對台獨問題的看法，可能要在習近平離開美國後，川普才會正式表達立場。

李彥秀分析，美中如果落實「建設性戰略穩定關係」的共識，對台灣而言有樂觀，也有隱憂。樂觀部分，美中在AI、科技、貿易上結束對抗，降低全球科技與貿易戰的風險，台灣在貿易與出口上也大幅降低不確定性。但美中如果達成「控管降溫」的共識，對美國而言，亞太問題急迫性的排序可能會落在歐洲與中東之後，國務卿盧比歐就直言「軍售不能只看台灣，美方還必須考量自身在全球各地的軍事需求」。

李彥秀認為，對台灣而言，除了過去對美國國會與智庫的工作之外，台灣對白宮以及行政部門的工作要更努力，「台灣是亞太地緣穩定以及美中戰略穩定的支點」，而不是「籌碼」，台灣有足夠的防禦力量，美中「建設性戰略穩定關係」才能真正落實。

李彥秀強調，伊朗當然是川普現階段最棘手的問題，伊拉克戰爭初期約有7成美國人支持，阿富汗戰爭初期，美國國內支持度約9成，但是目前美國支持伊朗戰爭僅3成，不僅影響美國11月期中選舉，長期高油價引發的通膨問題，更直接衝擊美國經濟與川普堅定的支持者。

李彥秀表示，中共是伊朗實質上的「經濟與戰略生命線」，中共當然可幫忙，幫到什麼程度則取決於川普在美中經貿、關稅及晶片限制上，北京換取什麼好處，比起切斷對伊朗的支持，北京可能更希望扮演美伊之間的「傳話人」與擔保方。

中東 李彥秀 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

24日川習會談結束…川普讚會面很棒 習近平望美方慎重處理台灣問題

美中兩強求穩 習近平稱雙方是夥伴非對手

川習白宮高峰會談五要點一次看：台灣與AI分歧仍在

川習會 美中貿易休兵延長2個月

相關新聞

川習二會談戰略穩定 李彥秀憂亞太急迫性後移 中東、台灣淪籌碼

大陸國家主席習近平前往美國展開國是訪問，與美國總統川普屢有公開互動。國民黨立委李彥秀說，本次川習會旨在落實美中「戰略穩定」，雖降低貿易戰風險，但恐使亞太急迫性後移、衝擊美台軍售，伊朗問題為川普燃眉之急，北京或藉此換取經貿利益，台灣也應加強對白宮工作。

500盤私廚王者換人、高端西餐殺出 竟共享同一美食關鍵字

聯合報系500輯舉辦，以菜肴作為評選標的的美食評鑑「500盤」已邁入第6屆。今年500盤反映的台灣餐飲現象，包括私廚需求依然暢旺，只是一代新人換舊人；而原本在評選機制裡不易討好的高端西餐今年表現突出，有別於近日略顯低迷的市場現況。其實，這兩個現象背後都隱藏了一個相同的關鍵字。

帛琉總統惠恕仁：台灣不可或缺 台海穩定即印太穩定

駐紐約辦事處於聯合國大會總辯論期間舉行「台灣友誼之夜」，多位友邦元首到場。帛琉總統惠恕仁指出，台灣早有能力參與聯合國、世...

聯大發言力挺台灣 總統謝巴拉圭等3友邦

賴清德總統昨在臉書發文，感謝友邦巴拉圭等與民主夥伴，在聯合國大會發言力挺台灣。他說，「威權主義的擴張是全球性的威脅」，民主國家的團結是唯一解答；台灣有能力，也應該更有意義地參與國際事務，為國際社會作出更多貢獻。

國慶晚會 移師新北

國慶晚會首度移師新北市，十月九日晚間六時在板橋第一運動場登場，台灣歌手桑布伊、日韓藝人獻唱；國慶焰火睽違九年，十日晚間在台東卑南溪出海口施放一萬九千發。慶籌會主委韓國瑜說，今年主視覺以晶圓結合國旗，呈現半導體特色。

前鎮船員會館爭議 漁業署長跳針

前鎮漁港投入八十一億元改造卻問題叢生，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨偕民眾黨立委洪毓祥會勘耗資四點○五億元興建的船員會館，質疑會館洗澡和房間數不足，和當初設計目的不符等，讓漁業署長王茂城招架不住，不斷鬼打牆回應「漁工洗、睡本來就在船上」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。