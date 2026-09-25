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帛琉總統惠恕仁：台灣不可或缺 台海穩定即印太穩定

中央社／ 記者廖漢原華盛頓24日專電

駐紐約辦事處於聯合國大會總辯論期間舉行「台灣友誼之夜」，多位友邦元首到場。帛琉總統惠恕仁指出，台灣早有能力參與聯合國、世界衛生組織及國際民航組織。台灣海峽是全球最重要通道之一，台海穩定即為印太穩定。

駐紐約辦事處23日在聯大總辯論期間舉行「台灣友誼之夜」酒會，駐美代表俞大㵢、紐約辦事處長李志強，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）、吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）及多位友邦外長、聯大總辯論代表團與駐聯官員等逾百人出席。

駐紐約辦事處新聞稿指出，俞大㵢感謝友邦及理念相近國家持續對台堅定支持，誠摯感謝各國在國際局勢詭變及霸權壓力下，仍與台灣並肩而行。

俞大㵢表示，台海和平穩定倚靠友邦及理念相近國家聲援，台灣也願將經濟與科技發展成果與友邦分享。台灣將持續貢獻，與國際社會共促安全穩定、經濟韌性並攜手共創繁榮。

惠恕仁肯定台灣不僅是印太區域關鍵夥伴，更是國際社會不可或缺、負責任的重要一員。感謝台灣對帛琉在公衛及教育等領域的貢獻，台灣不僅在帛琉派駐人力，更付諸行動，創造實質成果。

他表示，台灣的貢獻不容忽視，早已具備能力參與聯合國、世界衛生組織及國際民航組織。台灣海峽是全球最重要通道之一，台海穩定即為印太區域穩定。

戴斐立強調，台灣與吐瓦魯今年建交47週年，兩國邦誼穩固，建立在共享價值上，雙方簽署雙邊條約更加深化邦誼。聯合國不應將對國際社會貢獻良多的台灣排除在外。

聖克里斯多福暨尼維斯代理總理韓利（GeoffreyHanley）、外長道格拉斯（Denzil Douglas）、永續部長克拉克（Joyelle Clarke）、聖文森及格瑞那丁外長彭朗博（Dwight Fitzgerald Bramble）、聖露西亞外長帕納巴（Paulson Panapa）、吐瓦魯外長培那帕（Paulson Panapa）、巴拉圭資訊部長畢亞德（GustavoVillate）、馬紹爾外交部長卡尼柯（Kalani Kaneko）、環境部長卡斯伯（Jess Casper）等率團出席，表達對台灣參與聯合國體系的堅定支持。

惠恕仁 帛琉 印太

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