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前鎮船員會館爭議 漁業署長跳針

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立法委員洪毓祥會勘耗資4.05億元蓋船員會館。 記者石秀華／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立法委員洪毓祥會勘耗資4.05億元蓋船員會館。 記者石秀華／攝影

前鎮漁港投入八十一億元改造卻問題叢生，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨偕民眾黨立委洪毓祥會勘耗資四點○五億元興建的船員會館，質疑會館洗澡和房間數不足，和當初設計目的不符等，讓漁業署長王茂城招架不住，不斷鬼打牆回應「漁工洗、睡本來就在船上」。

會館先前因船員入住需每晚一三八○元，漁工住不起，入住率僅二成，洗澡間四十間數量也不足，旺季時漁工必須排隊，經本報報導相關問題，漁業署調整方案，住宿價大降。

柯志恩昨偕洪毓祥及藍營高雄市議員會勘。柯、洪等人質疑，當初興建船員會館的目的、原由和興建後設施不符，入住率低，四十間洗澡間也和旺季時返港漁工人數不成比例。

漁業署長王茂城指出，漁工本來就會住船上，政府興建，公開招標由逸泰營運，兩層樓六十四個房間，本來以境外僱傭船員優先，但若只能接漁工生意，活不下。聽完王茂城解釋，議員陳麗娜反問，這代表船員會館一開始的設計就錯了，定調不對。

柯志恩偕洪毓祥及藍營高雄市議員會勘。記者石秀華／攝影
柯志恩偕洪毓祥及藍營高雄市議員會勘。記者石秀華／攝影

面對連番質疑，王茂城不斷跳針回應，「船上本來就可以洗澡、睡覺」，柯志恩詢問，現在漁工住宿費經補助與船東吸收，可免費入住，但漁業署補助編列的經費從何而來，王茂城和農業部政務次長黃昭欽面有難色、答不出來。

對此，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆說，樂見各界關心高雄，但中央地方合力推動全面改造，在野黨不支持、沒出力，「先唱衰、再收割」，不僅無助漁民，也不該把漁民長年盼望的建設變成政治舞台。

柯志恩說，前鎮漁港花這麼多錢改造，成效有明顯落差，去年十二月她就提出改善建議，直到今年九月漁業署才有積極做法。

柯說，前鎮漁港是高雄遠洋漁業重要基地，但錢應花在刀口上，民代監督提質疑天經地義，不應被說成唱衰高雄，這種政治操作「太廉價」。

漁業署 前鎮漁港 柯志恩

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