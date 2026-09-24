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史瓦帝尼新任大使就任 盼台史關係推升嶄新高度

中央社／ 台北24日電

史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使庫涅內今天向外交部林佳龍呈遞到任國書副本，並期許將台史關係推升至嶄新高度；林佳龍說，在兩國高層互動頻密之際接任新職，意義非凡、時機極佳。

外交部今天發布新聞稿指出，非洲友邦史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使庫涅內（Vulindlela Kunene）於23日抵台履新，並於24日上午向外交部長林佳龍呈遞到任國書副本，雙方就深化台史兩國合作廣泛交換意見。

林佳龍指出，庫涅內此時奉派來台，適逢副總理札杜莉（Thulisile Dladla）日前結束訪台行程，加上賴總統前於5月成功前往史國國是訪問，在兩國高層互動頻密之際接任新職，意義非凡、時機極佳，不僅充分象徵台史兩國邦誼穩固，更彰顯史國政府對台灣的高度重視。

庫涅內表示，史瓦帝尼自獨立建國以來即與台灣建交，兩國深厚情誼歷久彌新，迄今已邁入第58個年頭，期許上任後能將台史雙邊關係推升至嶄新高度，尤其深化「經濟外交」更是台史合作的重心。

他說，目前台史雙方共同推動的「戰略儲油槽」等計畫皆進展順利，也樂見在台的史國人民持續增加，史國也期待更多台灣民眾前往交流，深化兩國人民的互動與情誼。

外交部說明，庫涅內畢業於史瓦帝尼大學，2008年進入史國外交部服務，先後曾派駐紐約聯合國代表團及駐南非高專署，並自2022年6月起擔任史國外交部常務次長，熟稔全球地緣政治及戰略議題，實務經驗豐富。外交部將在既有良好互動與互信基礎上，持續與史瓦帝尼攜手合作，深化兩國邦誼。

史瓦帝尼 外交部 林佳龍

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