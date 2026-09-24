韓國瑜接見澳洲參議院副議長 盼持續深化合作

立法院長韓國瑜今天接見澳大利亞聯邦參議院副議長布羅克曼訪問團，他表示，感謝澳洲國會議員對台灣的堅定支持，面對國際環境的挑戰，來自世界各國的溫暖友誼對台灣而言至關重要。

韓國瑜下午在國民黨立委陳永康及民進黨立委張雅琳等人陪同下，接見澳大利亞聯邦參議院副議長布羅克曼（Slade Brockman）訪問團一行。

韓國瑜歡迎布羅克曼率團訪台，並感謝澳洲國會議員對台灣的堅定支持，他特別提及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）近期於太平洋島國論壇高峰會期間針對台灣參與議題的發言。

韓國瑜表示，面對國際環境的挑戰，來自世界各國的溫暖友誼對台灣而言至關重要。

韓國瑜指出，台灣在地理版圖上雖然渺小，但對全球的貢獻卻十分巨大。無論在晶圓代工、半導體以及AI產業等領域，台灣皆處於全球領先地位；此外，台灣亦擁有諸多「隱形冠軍」，舉凡紡織、醫療、化工、廚具、自行車及民生用品等領域皆有傑出表現，展現強大的產業競爭力。

韓國瑜強調，台灣最難能可貴的莫過於成熟的民主制度與人民的熱情，期盼訪團能藉此次行程充分體驗並認識台灣。

布羅克曼表示，此行為他第二度訪台，宛如回到熟悉的地方探望老朋友；訪團成員涵蓋跨黨派參眾議員，足以代表澳洲國會的多元聲音。

他指出，澳洲是台灣留學生海外求學的第二熱門選擇，兩國在經貿發展上亦高度互補，期盼未來能就能源、高科技、食品及關鍵礦產等領域，持續深化雙邊合作關係。