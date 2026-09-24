詐騙訊息多立委提出修法要求重罰 數發部：會持續督導業者恪遵法規

詐騙案頻傳，根據數發部統計，詐騙訊息中有91.77%來自Meta平台。由於Meta在台灣只設立子公司「台灣臉書」，並未設立分公司，國民黨立委賴士葆提出修法，要求平台在台設立分公司、落實課責，並檢討數發部裁罰過輕；對此，數位發展部回應，將會持續督導業者恪遵法規，確實履行資訊揭露與源頭管理，強化網路詐騙防制機制。

國民黨立委賴士葆今（24）日偕同台北市議員曾獻瑩、民眾黨新北市議員參選人邸聖德今舉行記者會，提出修法要求平台在台設立分公司、落實課責，並檢討數發部裁罰過輕，並展示台北市運用人工智慧（AI）下架逾5萬則詐騙廣告的成果。

針對立委關切Meta平台裁罰案件處理情形，數發部指出，數發部自「詐欺犯罪危害防制條例」於113年7月施行以來，已針對Meta未完整揭露廣告資訊或未依時限下架涉詐廣告等情形，依法裁罰Meta計6次，合計罰鍰2850萬元。

數發部表示，將秉持公私協力共同防詐的精神，持續督導業者恪遵法規，確實履行資訊揭露與源頭管理，強化網路詐騙防制機制；同時與跨部會及地方政府合作，針對內政部、台北市政府等機關通報的網路廣告平台業者違規案件，皆依法查辦，落實法定程序與事證查核，若查明業者確有違反「詐防條例」的情形，均依法開罰，毋枉毋縱。