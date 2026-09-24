綠營控傅崐萁施壓「光復感恩生活節」場地 藍花蓮黨部反擊：拿不出證據就道歉

民進黨立委陳培瑜、花蓮縣議長張峻，今天接連影射立委傅崐萁施壓「光復感恩生活節」舉辦場地，國民黨縣黨部反擊，要求指控應拿出證據，若拿不出證據，就應該刪文道歉。

花蓮縣議會主辦的「光復感恩光活節」將於26日下午在光復市區登場，陳培瑜今天先在臉書發文質疑「傅崐萁到底在怕什麼？連光復感恩生活節也要卡？」指收到民眾陳情，受議會委託的單位原已談妥租借，今早卻被臨時告知無法出借，追查發現疑似傅崐萁打電話施壓。

張峻接續發文以相似內容指控傅崐萁，還批傅「救災的時候不扛，感恩的時候卻要管」。

國民黨花蓮縣黨部副主委吳建志表示，陳培瑜和張峻聲稱有人打電話施壓，就應該交代是誰打電話、打給誰，什麼時候打電話，談話也應有錄音、通聯紀錄或證人等，若拿不出任何可供查證資料，無權把傅崐萁與花蓮縣府描繪成幕後黑手。

吳建志說，光復車站前廣場及停車場由台鐵委外管理，並非花蓮縣府權責，如今遇到場地問題，陳培瑜和張峻卻直接指向傅崐萁和花蓮縣府；何況，陳培瑜都說交通部與台鐵未反對活動，場地已開始布置，活動也將照常舉行，那更應該清楚說明究竟是誰阻擋了什麼？

他表示，「疑似」不能當證據，要求陳、張及主辦單位應完整公開相關申請書、所謂施壓電話的內容及對象，縣議會委託案及契約內容、經費等資料，若有證據就支持依法撤查，沒有證據應立刻撤回指控並刪除不實影射，向傅崐萁及花蓮鄉親公開道歉。