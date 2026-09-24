樹還沒有種起來、人就先被告？北市府反擊沈伯洋「應該明辨是非」

部落客「秦客」因分享路樹貼文，遭北市刑大通知做筆錄，民進黨台北市長參選人沈伯洋今受訪指出，「樹還沒有種起來，人就先被告起來」。對此，北市公園處今反擊，是要提告「造謠的人」，沈伯洋委員應該明辨是非。

針對「秦客」發文遭傳喚，沈伯洋今表示，市府應說明為何路樹被砍，人民不知道答案就會猜測，市府卻以此提告，這是不解決問題卻先解決提出問題的人。

北市工務局指出，針對日前網路謠傳北市砍路樹是方便中共無人機、甚至張貼含「砍樹死全家」字眼貼圖，引發社會議論，該案是因有心人士惡意造謠「路樹多的地方無人機很難偵查跟執行任務。路樹不只能幫你遮陽，戰爭時還可以幫你擋偵查、攻擊、自爆無人機」。

工務局指出，因甚至已涉及恐嚇性文字，顯然已非法律保障的言論自由範疇，不只威脅市府基層同仁、更以謠言散播影響公共安寧，沈伯洋委員應該明辨是非。

工務局指出，造謠與威脅不是「提出問題」、從定義上就不是對市政的合理討論，市民不會對這種認知作戰買單。事實不是「樹還沒有種回來」，而是謠言已經滿天飛，不興訟無以止謗，當然要把禍首「告起來」，市府正是要解決問題，所以要提告「造謠的人」。

工務局說，更何況「政策批評」與「威嚇性言論」兩件完全不同的事情，沈委員自己曾恐懼於「針孔偷拍」，此時怎麼會雙重標準、轉身力挺「砍樹死全家」這種謠言？

另外，工務局也表示，相關網路謠傳市府移除路樹是為無人機侵襲「開方便之門」，絕非事實；市府持續公開說明樹木維護與補植的進度與成果，樂於與各界理性討論，但不縱容造謠威脅、影響公眾安寧，本案目前已由臺北地檢署偵查中，市府尊重也積極配合司法調查程序，任何人不該將「政策監督」與「威嚇性言論」混為一談。