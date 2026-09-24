川習會在即 外交部次長吳志中：持續溝通確保台美利益一致

川習會即將舉行，外界關注美國對台軍售等議題。外交部次長吳志中今天表示，國家利益將是川習會很重要的基調，外交部與駐美代表處持續努力與美國友人溝通，確保台美利益一致。

吳志中出席外交部「#FindingTAIWAN_2.0：WhereWe Connect」全球徵片競賽頒獎典禮前受訪表示，國安會與外交部都非常重視川習會，一直在沙盤推演、開會，主要就是要讓美國知道他們的國家利益是什麼。

他表示，雖然不能多說，但國安團隊持續針對各種可能性進行預測，例如發生A、B、C、D狀況時必須做怎樣的反應方案，當然確保相關軍購可以順利達成，是目前最努力在做的一件事。

吳志中也強調，台灣海峽的穩定是大家共同利益，除了台灣之外，各國領袖也非常重視川習會的結論，包含澳洲總理等8國也都關注台灣海峽的穩定安全。

他表示，所有外交政策談的都是國家利益，所有國家關係都可能改變，像台美關係或是台灣與中國的關係也是，唯一只有國家利益永遠不會變。如同他作為外交部次長，永遠要捍衛中華民國台灣的國家利益，也因此這次川習會必須觀察什麼是美國的國家利益。持續讓台灣有能力自我防衛就符合美國國家利益，「我認為川普也會捍衛美國的國家利益」。

吳志中說，台灣不尋求與中國發生戰爭，但必須捍衛中華民國台灣的國家安全，所以相關軍購是必要的。不過無人可預料川習會的結論，因此外交部與駐美代表處將持續努力與美國友人溝通，藉以確保台美利益一致。

他也提到，台灣在美國獲得的支持不分朝野，包含維持現狀、台灣不能成為中華人民共和國的一部分，以及持續保護國家利益等，「國家利益將會是這次川習會很重要的一個基調」。